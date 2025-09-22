Myla Cambiaso, la hija de Maria Vázquez, celebró sus 15 años con una impresionante torta estilo coquette

María Vázquez y su familia vivieron uno de los momentos más emocionantes de todos: los 15 años de Myla Cambiaso. La joven influencer sigue los pasos de su mamá al involucrarse en la moda, pero marca su camino con las redes sociales, y sus amigos. A pesar de esto, se mantiene alejada de la mediatización, teniendo su cuenta de Instagram en privado y mostrando algunos de los aspectos de su vida. Es así que el gran festejo sorprendió a todos los usuarios de las redes sociales, quienes pudieron ver el estilo único y personal de la hija de la diseñadora. Sin embargo, lo que más dejó en claro cómo es Myla fue su elegante torta, que se llevó la atención.

María Vázquez y Myla Cambiaso

La torta de cumpleaños de Myla Cambiaso, la hija de María Vázquez: coquette y siguiendo la temática

Myla Cambiaso se alejó de la tradicional fiesta de 15 años, y marcó su estilo fashionista con una elegante cena para ella y sus seres más cercanos. La hija de María Vázquez y Adolfo Cambiaso no duda en marcar la diferencia y así volverse una de las jovenes influencers más observadas por todos. Esta fecha especial para ella no iba a ser diferente, y desplegó sus favoritos de la moda y las celebraciones para darle la bienvenida a una nueva edad.

El cumpleaños de 15 de Myla Cambiaso

María Vázquez compartió los detalles en sus redes sociales, donde llamó la atención el look total red de su hija. La joven optó por el conjunto de un corset y una pollera tubo, que marcaba la elegancia del evento. Su cabello rubio estaba sostenido en un rodete que dejaba caer algunos mechones elegantes, y llegaban hasta su cuello, donde la joyería plateada llamaba la atención. Finalmente, lo cerró con un saco oversize del mismo color, y unas botas negras, que hacían del evento un poco más descontracturado que el tradicional.

El cumpleaños de 15 de Myla Cambiaso

Sin embargo, el centro de atención, y para seguir con la temática, fue la torta de cumpleaños de estilo coquette. La estética busca acentuar la feminidad a través de elementos románticos y delicados, y la joven influencer lo llevó a cabo para demostrar la elegancia de sus gustos personales. Para ello, optó por una torta de tres pisos, de base rosa pastel y detalles en blanco. Como cierre, y en composé con su look, diversos moños rojos decoraban el dulce, al mismo tiempo que sus invitados le cantaron la famosa canción del Feliz Cumpleaños.

El cumpleaños de 15 de Myla Cambiaso fue un completo éxito, al igual que su marca sofisticada y juvenil. La influencer fue la protagonista del posteo en Instagram de María Vázquez, quien mostró con orgullo los pasos fashionistas que su hija da. "Sweet 15. Te amamos y seguí haciendo todo lo que hacés con el amor, pasión, compromiso y responsabilidad con la que encarás todo lo que te proponés desde el día que llegaste a este mundo", escribió la diseñadora, al mismo tiempo que agradeció a los invitados y destacó el color rojo que eligió su hija como centro del evento.

