La serie En el barro, la spin off de El Marginal producida por Sebastián Ortega, lidera el "Top 10" de mejores series de Netflix. Una de las actrices protagonistas de la nueva ficción es Ana Rujas, la artista española que interpreta a "La gallega", la más temida de la cárcel La quebrada.

A través de su red social, donde reúne más de 130 mil seguidores, Ana Rujas comparte imágenes de sus proyectos, su pasión por el arte audiovisual y deja ver, alguna que otra vez, su casa en España.

Así es la mansión de Ana Rujas, la gallega de En el Barro: muebles vintage y diseño en España

En el papel de Amparo, más conocida como "La gallega" en la nueva serie En el barro, Ana Rujas se luce como la mala de una historia que sigue la historia de Gladys Borges, interpretado por Ana Garibaldi, de "El Marginal". Esta spin off está causando halagos y críticas, se encuentra primera en Argentina y, a días de su estreno, causa furor en la plataforma.

Ana Rujas

Ana Rujas es la actriz revelación de esta temporada y debido a su popularidad en la ficción, los fans de En el barro quisieron saber más sobre su vida y sus trabajos. En su cuenta de Instagram, la siguen más de 130 mil personas y es allí donde comparte sus personajes, los looks que elige para importantes premiaciones de cine y televisión, y su gusto por la decoración de interior.

En algunos posteos, la artista mostró que su living refleja un estilo relajado, íntimo y personal con un aire cálido y moderno. Este espacio, que invita al descanso y a la desconexión, posee un gran sofá esquinero en tono crudo que se convierte en el centro absoluto de la ambientación. Es amplio y mullido, y está acompañado por varios almohadones que refuerzan la sensación de comodidad.

Ana Rujas

La paleta elegida por Ana Rujas combina tonos neutros como el blanco y el beige, con detalles de color que aparecen en los objetos decorativos y en los cuadros de arte que se encuentran colgados en la pared. La alfombra, de estilo clásico y desgastado, suma textura y complementa a la perfección el lugar.

Los muebles también juegan un rol clave en su living: dos mesas pequeñas de madera torneada, de diseño original y funcional, se ubican frente al sofá y sostienen desde libros hasta velas. Además, se puede ver una lámpara de pie dorada, de líneas finas, que aporta un guiño de sofisticación y un cuadro rojo con letras negras que dice "la mujer más fea del mundo". Sin dudas, este detalle suma un contraste vibrante que rompe con la armonía del espacio.

En otra área de su residencia en España, la atmósfera es la misma: minimalista y cálida a la vez. Los tonos neutros predominan, con paredes blancas, muebles claros y detalles en madera natural, lo que genera una sensación de calma y luminosidad. Cuenta con un sofá blanco, una mesa chica de tres patas y con tapa redonda de madera clara. Sobre la misma, se pueden observar velas encendidas y una lata como objeto decorativo.

Sobre la pared, hay un cuadro abstracto en tonos oscuros y cerca del mismo se encuentra una ventana con cortinas translúcidas que permite la entrada de luz natural durante el día, lo que no sólo ayuda a iluminar este sector sino que también hace que se vea más amplio.

Ana Rujas

La habitación de Ana Rujas sigue una estética retro y clásica. En la imagen donde se la ve sentada en un banco de madera como pie de cama se puede apreciar que su cuarto se encuentra en la parte alta de su hogar y que lleva paredes pintadas de blanco. Para contrastar este tono, sumó cortinas marrones y un piso con formas geométricas en gris, rojo y beige.

Ana Rujas

De esta manera, Ana Rujas, la gallega de la exitosa serie En el Barro, mostró cómo es por dentro su mansión en España, la cual incluye muebles vintage, diseño minimalista y ambientes cálidos que invitan a disfrutar de momentos tranquilos.