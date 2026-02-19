Así fue el cumple de 17 de Benjamín Agüero: inflable gigante, chocotorta y el recuerdo de Maradona

Benjamín Agüero celebró sus 17 años con un festejo que combinó diversión, sencillez y una fuerte carga emocional. Lejos de las grandes producciones, el cumpleaños estuvo marcado por un clima familiar, juegos al aire libre y clásicos infaltables que reflejaron su personalidad y la impronta de su entorno más cercano.

Benjamín Agüero

La celebración no pasó desapercibida en redes sociales, donde se compartieron imágenes del festejo y algunos mensajes cargados de amor. Entre inflables, risas y una torta muy especial, el recuerdo de Diego Maradona estuvo muy presente, reafirmando el lazo profundo que une a Benjamín Agüero con su historia familiar.

Un festejo simple, divertido y juvenil

El cumpleaños de Benjamín Agüero incluyó un inflable gigante que se convirtió en el gran protagonista de la jornada. El plan fue descontracturado, pensado para que Benjamín pudiera celebrar a su manera, sin formalidades ni excesos.

Así fue el cumpleaños de Benjamín Agüero

La ambientación fue simple pero cuidada: jardín amplio, livings cómodos, mesas altas de madera, luces cálidas y una paleta neutra que acompañó el espíritu relajado del encuentro. Todo estuvo orientado a generar un clima social, dinámico y auténtico, acorde a la edad del cumpleañero.

El mensaje de Gianinna Maradona a su hijo

El costado más íntimo del cumpleaños de Benjamín Agüero llegó de la mano de Gianinna Maradona, quien eligió sus redes sociales para dedicarle a su hijo un mensaje cargado de amor y emoción.“Feliz vida Benjamín, sos más de lo que alguna vez imaginé. Lo mejor del amor para siempre. Gracias. Feliz cumple amor de todas mis vidas. Gracias por existir”, escribió la hija de Diego Maradona.

El mensaje de Giannina Maradona a su hijo Benjamín Aguero

Lejos del festejo social, ese momento fue compartido en un clima completamente distinto, puertas adentro y en familia. En otra de sus palabras, Gianinna sumó un deseo a Benjamín Agüero que emocionó a todos: “Pedí tus deseos tan fuerte que el universo no tenga más opción que cumplirte todo. Te amo hijo”. Un mensaje sincero y protector que resumió el espíritu de la celebración más personal y emotiva del cumpleaños número 17 de su hijo.