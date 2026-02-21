El íntimo casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares, el sobrino de Mauricio Macri: frente al río, batalla de DJs y rodeados de famosos

Emily Lucius y Rodrigo Valladares, quienes se conocieron en 2023, se casaron. Tras meses de preparativos, la actriz y el sobrino de Mauricio Macri disfrutaron de un día lleno de magia, amor y emoción. A pocas horas del festejo, comenzaron a trascender imágenes en las redes sociales.

Así fue la boda de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebraron su casamiento rodeados de familiares y amigos en una noche cargada de emoción. A través de las redes sociales, comenzaron a trascender algunos de los momentos más especiales que se vivieron el viernes 21 de febrero, donde no faltó el brindis, las fotos y el baile.

Previo al gran festejo, la pareja selló su amor en una unión civil, donde ambos apostaron por looks sofisticados en tonos neutros, elegantes y atemporales. Horas más tarde, ya convertidos en marido y mujer, se dirigieron al imponente salón con vista al río donde se llevó a cabo la tan esperada celebración. Una de las invitadas al evento fue Mica Viciconte, quien compartió una imagen de los protagonistas y escribió: "Felicidades a los casados".

Emily Lucius y Rodrigo Valladares

En la postal se puede ver a los novios posando sonrientes frente a un arco botánico y una delicada ambientación en tonos cálidos. Emily Lucius eligió para esta importante ocasión un vestido blanco de líneas simples y caída suave, con breteles finos y un diseño minimalista. Su beauty look se basó en una estética natural: cabello largo, lacio y suelto, con raya al medio, y un maquillaje que destacó su mirada.

Por su parte, Rodrigo Valladares optó por un look clásico y descontracturado: camisa blanca arremangada y pantalón en tono beige, complementado con un cinturón de cuero en color marrón. En la foto se lo ve sosteniendo un micrófono, en pleno discurso, mientras abraza a su flamante esposa.

Los invitados famosos que dijeron presente en el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Mica Viciconte asistió acompañada de su pareja, Fabián Cubero, y de Nicolás Peralta, quien es amigo de ella y de Emily. Para esta oportunidad, la integrante de Ariel en su salsa optó por un vestido estampado de estilo hippie chic y en tonos verde, rosa, rojo y marrón. Como abrigo, sumó un elegante y estructurado blazer negro con bolsillos.

Mica Viciconte y Fabián Cubero en el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

Otras de las invitadas fue Rocío Marengo, quien posó muy sonriente junto a Mica Viciconte y otras amigas en común. La modelo y flamante madre de Isidro Fort se mostró con un top de satén en tono off white de escote estructurado y un pantalón sastrero en verde oliva.

Rocío Marengo y Mica Viciconte en el casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares

En uno de los videos que trascendió en las redes sociales, se observa que los invitados se ubicaron en la pista de baile y dieron inicio al momento más esperado de la noche. Todos formaron una ronda y en el centro quedaron Emily Lucius y Rodrigo Valladares. Con accesorios festivos y luminosos, los presentes entonaron la canción Amor de vago del grupo musical "La T y la M" y se mostraron disfrutando junto a los recién casados.

Así fue el íntimo casamiento de Emily Lucius y Rodrigo Valladares, el sobrino de Mauricio Macri: salón frente al río decorado con detalles blancos y arreglos florales, una batalla de DJs con música actual y un festejo rodeado de famosos como Mica Viciconte, Fabián Cubero y Rocío Marengo.