Dueña de un estilo natural, elegante y atemporal, Juliana Awada volvió a marcar tendencia con un look simple pero infalible. Fiel a su impronta relajada y sofisticada, la diseñadora apostó por una combinación que nunca falla: blusa romántica y jean clásico.

Juliana Awada deslumbró con la blusa perfecta para usar con jean

En las imágenes, realizadas por la fotógrafa Sol Levinas para El Camarín, se puede ver a Juliana Awada en un entorno natural, rodeada de verde y con una estética cálida que acompaña a la perfección el espíritu del outfit. Sentada sobre una carretilla y con zanahorias recién cosechadas en la mano, la empresaria refuerza ese aire campestre chic que ya es parte de su sello personal.

La estrella del look es la blusa off white de mangas amplias y volumen marcado, con puños elastizados y silueta relajada. El diseño, de inspiración romántica y minimalista, eleva automáticamente cualquier conjunto y se convierte en esa prenda comodín que transforma un jean en un estilismo sofisticado.

Juliana Awada deslumbró con su look campestre (Foto: Sol Levinas)

Para completar, eligió un jean azul oscuro de corte recto, cinturón de cuero suela y un beauty look natural: cabello suelto con ondas suaves y maquillaje en tonos tierra. El resultado es un equilibrio perfecto entre elegancia y frescura.

Una vez más, la empresaria demuestra que no hacen falta excesos para impactar. Con básicos bien elegidos y textiles nobles, logra un outfit versátil, ideal tanto para un almuerzo informal como para una tarde al aire libre. Sin estridencias, pero con mucha personalidad, confirma que la blusa blanca romántica es, sin dudas, la mejor aliada del denim.

El vestido camisero de lino que confirma su estilo natural

En otra de las fotos de la misma producción, Juliana Awada deslumbra con un vestido camisero de lino en tono tierra, una pieza que resume a la perfección su estética relajada y sofisticada. De largo midi y silueta fluida, el diseño con botones frontales y mangas amplias refuerza ese espíritu minimalista y orgánico que caracteriza a la marca.

Juliana Awada (Foto: Sol Levinas)

Con el cabello apenas recogido de manera informal y sosteniendo un ramo de flores recién cortadas, la diseñadora vuelve a demostrar que su fuerte está en los géneros nobles y los colores neutros. El lino, protagonista absoluto del look, no solo aporta frescura sino también elegancia atemporal, convirtiendo al vestido camisero en un imprescindible para quienes buscan un outfit versátil, cómodo y chic sin esfuerzo.