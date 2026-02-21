De Furia Scaglione de Gran Hermano a Diana Bolocco y Matteo Bocelli: los mejores looks de la alfombra roja del Festival de Viña del Mar

La tradicional gala del Festival de Viña del Mar volvió a confirmar que, antes de que suene la primera nota sobre el escenario, la verdadera apertura es fashion. En el imponente entorno del Valparaíso Sporting Club, figuras de la música, la televisión, el deporte y el espectáculo desfilaron por una alfombra roja que funcionó como anticipo del espíritu que tendrá esta nueva edición del certamen. Entre brillos, siluetas audaces y apuestas de alto impacto, los looks de Furia Scaglione, Diana Bolocco y Matteo Bocelli marcaron la noche.

Los mejores looks de la aljombra roja del Festival de Viña del Mar

Furia Scaglione: un look dark glam de alto impacto

Furia Scaglione en Viña del Mar (Foto: Lucas Mansilla - @agencialpm)

En la previa de una nueva edición de Gran Hermano, que comenzará el lunes 23 de febrero en Telefe, Furia Scaglione dijo presente en Viña del Mar con un estilismo que sintetiza su ADN rebelde.

La influencer postó por un vestido largo negro de efecto cuero, completamente ajustado al cuerpo, con capucha incorporada y pequeños detalles metálicos que aportaban textura y brillo sutil. La silueta sirena remarcó su figura, mientras que el escote cavado dejó ver sus tatuajes, convertidos en parte central del look.

Furia Scaglione en Viña del Mar (Foto: Lucas Mansilla - @agencialpm)

Completó con maxi gafas oscuras de impronta futurista y un clutch rígido a tono. El resultado: un dark glam de alto impacto, con guiños rockeros y una actitud arrolladora que no pasó inadvertida.

Diana Bolocco: brillo etéreo y sofisticación absoluta

Diana Bolocco, la hermana de Cecilia Bolocco, apostó por un vestido de alto impacto en clave nude con transparencias estratégicas y un trabajo minucioso de pedrería que aportaba destellos en cada movimiento. El diseño, de silueta ajustada y largo midi, se destacaba por su textura artesanal y por los flecos etéreos que nacían desde la falda, generando un efecto dinámico y sofisticado al caminar.

Diana Bolocco en Viña del Mar (Foto: Lucas Mansilla - @agencialpm)

El modelo combinaba sensualidad y elegancia en partes iguales: el corsage estructurado realzaba la figura, mientras que un cinturón metalizado marcaba la cintura y aportaba un contraste moderno al tono neutro del vestido.

Diana Bolocco y Cristian Sánchez en Viña del Mar (Foto: Lucas Mansilla - @agencialpm)

Completó el estilismo con sandalias al tono y un beauty look luminoso, con ondas suaves y maquillaje en tonos cálidos que potenciaron el brillo natural de la piel. Del brazo de Rafael Araneda, Diana confirmó que la elegancia clásica puede reinventarse con detalles contemporáneos y convertirse en uno de los grandes aciertos de la noche.

El look de Matteo Bocelli que conquistó la alfombra roja

Matteo Bocelli llevó a la alfombra roja una lección de elegancia clásica. Fiel al estilo italiano que lo caracteriza, optó por un esmoquin negro de corte impecable, con solapas satinadas, camisa blanca y moño al tono.

La elección fue sobria, pero estratégica: el fit perfecto y la estructura del saco resaltaron su porte, mientras que el estilismo minimalista dejó todo el protagonismo a la presencia escénica. Sin excesos ni estridencias, demostró que el verdadero lujo muchas veces está en la precisión de la sastrería.

Matteo Bocelli en Viña del Mar (Foto: Lucas Mansilla - @agencialpm)

Con el imponente mural floral de fondo, el cantante reafirmó que la moda masculina también puede destacarse en una noche dominada por vestidos brillantes y siluetas audaces. Clásico, atemporal y magnético, Matteo confirmó que el encanto italiano sigue siendo infalible en cualquier alfombra roja.