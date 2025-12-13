Quién es Alessia Lalli, la chica viral que vinculan con Benjamín Agüero

En las últimas horas, Benjamín Agüero comenzó a levantar sospechas de romance tras mostrarse muy compinche con Alessia Lalli, una reconocida tiktoker. La influencer, que está forjando su carrera como periodista deportiva, estaría iniciando un noviazgo con el hijo de Sergio “Kun” Agüero. Las pruebas están a la vista y para los seguidores del jugador como para los de la creadora de contenido, entre ellos hay una química que traspasa la pantalla.

Así se muestra en redes sociales Alessia Lalli, la presunta novia de Benjamín Agüero

Benjamín Agüero siempre intentó mantener su vida privada en absoluto hermetismo. Proveniente de una familia hiper famosa, el adolescente mantiene un bajo perfil en sus redes sociales. Sin embargo, durante las últimas semanas, Alessia Lalli, una afamada influencer de Tik Tok, comenzó a compartir numerosos videos donde se los puede ver bailando frente a cámaras en absoluta complicidad.

Benjamín Agüero | Instagram

La joven, por su parte, se mantiene activa en las plataformas de interacción social donde logró generar una amplia comunidad. A su vez, se muestra como una referente del lado B del mundo deportivo ya que entrevista a famosos vinculados a esta área. Tal es así que, entre sus filmaciones se destacan la presencia del Kun Agüero, Yanina Latorre y el Bambino Pons durante diferentes jornadas de la Copa Potrero. La creadora de contenido mediante el famoso ping-pong de preguntas y respuestas aborda diversas temáticas que conciernen al torneo, como así también sobre detalles inéditos de la vida privada de sus interlocutores.

No obstante, también se toma la licencia de intercalar videos caseros mediante trends y bailes de la famosa red social de la clave musical, en el que últimamente aparece junto al nieto de Diego Maradona. Como era de esperarse, estos clips logran sumar miles de likes en cuestión de minutos como así también todo tipo de comentarios acerca de su unión con el deportista.

Alessia Lalli abre las puertas de su hogar

Además de compartir momentos divertidos con Benjamín Agüero, Alessia Lalli realiza story times sobre anécdotas familiares, como así también recurre a la creativa narrativa de la web para mostrar a su hermana, con quien tiene un increíble parecido físico.

Pese a que no revela detalles acerca de su edad ni de sus habilidades en sus perfiles de redes sociales, la adolescente es una de las encargadas de llevar a cabo la cobertura de la competencia que está realizando el exfutbolista de la Selección Argentina. Además, sus seguidores no dudan en matchearla con el hijo de Giannina Maradona por su cercanía y complicidad no sólo en Internet sino también en los eventos sociales.

Hasta el momento, ni Benjamín Agüero ni Alessia Lalli salieron a desmentir este shippeo dejando que sus fanáticos y curiosos saquen su propia conjetura del vínculo que los une. No obstante, el termómetro social apunta a que los jóvenes estarían dando inicio a uno de los romances de este verano 2025/2026.

NB