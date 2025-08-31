Cuánto cuesta un café con medialunas en el nuevo local de Germán Martitegui en Recoleta

Germán Martitegui inauguró Tegui Café en el corazón de Recoleta, sobre la calle Rodríguez Peña entre Posadas y Alvear. Se trata de un nuevo proyecto que lo aleja de la formalidad de su restaurante y lo acerca al día a día de la gente. Con una propuesta descontracturada que combina sabores locales con guiños a la panadería y pastelería francesa, además de combinar la experiencia café y moda, puesto que el local se abrió en alianza con una reconocida marca de ropa.

El espacio, con un gran ventanal hacia la vereda y mesas al aire libre, busca convertirse en un punto de encuentro del barrio. Allí se puede disfrutar de un café rápido, compartir una charla en la vereda o vivir un brunch completo. Para Martitegui, se trata de cumplir un viejo anhelo: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”, afirmó.

Germán Martitegui

Cuánto cuesta una merienda en el café de Germán Martitegui en Recoleta

La carta de Tegui Café es amplia y cuidada, con opciones de bebidas calientes y frías, croissants, budines, alfajores, tartas gourmet y originales cubos laminados con diferentes sabores. También ofrece una propuesta de brunch que ya llama la atención por su variedad y por los precios que acompañan el concepto de experiencia exclusiva. En esta primera etapa, el café funciona en colaboración con una marca de ropa, lo que lo convierte en un pop-up donde la moda y la gastronomía se combinan en un mismo espacio. A continuación, los precios actualizados de la carta:

Café

Espresso: $3.500

Espresso Doble / Cortado / Americano: $4.000

Flat White / Iced Flat White: $5.000

Cappuccino: $4.500

Filtrado Simple: $7.000 – Doble: $8.000

Submarino: $7.500

Iced Latte: $5.000

Matcha Latte (clásico, iced o pink): $6.000

El café de Germán Martitegui

Dulces

Croissant: $3.000

Budín: $4.000

Alfajores artesanales: $5.000

Laminado cubo (dulce de leche de búfala y crema pastelera): $7.000

Hojaldre de estación con frutas frescas: $12.000

Cubos saborizados (Pink, Green, Brown): $6.000 c/u

Tartas gourmet (pistacho, banana o mango): $12.000

Obleas

Caja x2: $6.000

Caja x6: $24.000

Caja x12: $48.000

Brunch

Rene’s Brunch (incluye un jugo, un café, un sándwich y un dulce a elección): $50.000

Sándwiches individuales: $14.000

Con esta apertura, Germán Martitegui apuesta a un nuevo capítulo en su carrera gastronómica, llevando su sello de calidad a un formato más relajado, apuntado para quienes disfrutan de una merienda con pastelería francesa y son seguidores de las apuestas con un mix de moda.





F.A