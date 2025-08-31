Por primera vez, Fredy Villarreal habló de la operación que casi lo mata: "estuve luchándola"

Fredy Villarreal, reconocido humorista argentino, abrió su corazón y reveló por primera vez la dramática experiencia que atravesó hace dos años, cuando su vida estuvo al borde de la muerte. Invitado al programa de Andy Kusnetzoff, PH, el actor habló con total sinceridad sobre la operación que casi le cuesta la vida: “Me dijeron que me tenían que operar por un posible tumor en los intestinos. Era un pólipo muy grande y terminé en terapia intensiva un mes”, contó Fredy ante un auditorio visiblemente conmovido.

Fredy Villarreal

El duro relato de Fredy Villarreal

El actor detalló cómo fue el difícil proceso quirúrgico: la extracción del pólipo derivó en complicaciones y lo enfrentó a una infección que puso en riesgo su vida. “Me vino a buscar la parca y hablamos rápidamente. Me estaba muriendo. Era una operación en la que me sacaron parte del intestino y se complicó. Estuve luchándola más que nada por la infección”, recordó.

Con su particular mezcla de humor y sinceridad, Villarreal describió el momento en que se sintió cara a cara con la muerte: “Hablé mano a mano con la muerte de verdad. Le dije que no tenía tiempo, que no había terminado las cosas que tenía que hacer y que me espere un poco más porque no había terminado mi tarea. Lo dije con mucha convicción, para mí se enojó y se fue. Hasta no sé si se asustó. Le dije que se confundió, que no era mi momento, que se fije bien en su lista porque yo no debía ser. Me negué y la luché”.

Según relató, durante ese tiempo crítico, Freddy experimentó un fuerte impacto físico y emocional. La intervención quirúrgica, sumada a la infección, lo obligó a permanecer un mes en terapia intensiva, un periodo que él define como “una lucha constante por sobrevivir”. Su relato reflejó la mezcla de miedo, valentía y determinación que lo acompañó en esos días, y cómo logró sobreponerse a la adversidad.

“Fue hace dos años, mucho no salió en los medios”, cerró Fredy Villarreal, dejando en claro que esta experiencia personal, hasta ahora reservada, marcó un antes y un después en su vida. La historia compartida por el humorista, de la cual casi no había hecho referencia anteriormente, demostró la fuerza de voluntad que lo llevó a superar uno de los momentos más difíciles de su carrera y su vida.

F.A