Cuánto cuesta una cena para dos personas en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis

Donato de Santis logró que su nombre sea sinónimo de excelencia italiana en Buenos Aires. Su restaurante, Cucina Paradiso, se transformó en una referencia indiscutida dentro del circuito gastronómico porteño, ofreciendo una propuesta que va mucho más allá de sentarse a comer: es una experiencia que fue pensada para disfrutar platos con el estilo personal del reconocido chef.

En cada plato se refleja su filosofía: llevar lo mejor de la cocina italiana al paladar argentino, con preparaciones que respetan las recetas clásicas pero que también pueden sorprender con toques modernos. Así, el restaurante logra seducir tanto a los amantes de la tradición como a quienes buscan sabores diferentes y arriesgados.

Donato de Santis

El costo de una cena para dos personas en Cucina Paradiso, el restaurante de Donato de Santis

Entre las opciones más destacadas de la carta se encuentran las pastas rellenas, los risottos con trufa, el spaghetti con frutos de mar y las propuestas con hongos frescos. Cada creación conserva la impronta artesanal que distingue a la cocina de Donato y que convirtió a Cucina Paradiso en un verdadero punto de encuentro para los fanáticos de la gastronomía.

En cuanto a los precios, una cena para dos en el restaurante ronda entre $40.000 y $54.000 al elegir dos platos principales. Si a esa experiencia se le suma una botella de vino de la exclusiva selección Vino Nostrum, el costo asciende a un promedio de $75.000 a $90.000, sin incluir postres ni adicionales. Se trata de un ticket acorde al prestigio del lugar, que garantiza una velada gourmet memorable.

Un plato en Cucina Paradiso

Cucina Paradiso se consolidó en los últimos años en Buenos Aires, abriendo varias sedes a lo largo y ancho de la ciudad. Actualmente cuenta con siete locales distribuidos en barrios emblemáticos como Belgrano, Recoleta, Devoto, Palermo y Caballito, todos diseñados para reflejar la esencia de Italia en ambientes cálidos, modernos y acogedores.

De esta manera, Donato de Santis reafirma su lugar como uno de los grandes referentes de la gastronomía en la Argentina, con un espacio que se convirtió en un clásico porteño para quienes desean disfrutar de lo mejor de la cocina italiana con un sello de autor.