Sofi “La Reini” Gonet, la influencer que brilla en MasterChef Celebrity (Telefe), decidió transformar su fanatismo por la pastelería en un proyecto propio: una línea de cookies gourmet que lanzó en junio y que rápidamente se convirtió en furor en las redes sociales. Aunque no es pastelera profesional, intervino en todas las recetas y cuentan con un equipo de especialistas que las elabora de manera artesanal siguiendo sus indicaciones.

Cuánto cuestan las cookies que vende Sofi “La Reini” Gonet de MasterChef Celebrity

Fanática de la pastelería, Sofi "La Reini" Gonet lanzó su propia línea de cookies gourmet. En la página web de la marca, los precios son claros: la caja de cuatro unidades cuesta $34.999, mientras que cada cookie por separado se vende a $9.000. Parte del atractivo está en la calidad de los ingredientes, la combinación de sabores poco tradicionales y la estética “reini” que identifica a cada galleta.

Las cookies de Sofía Gonet

Entre las opciones más pedidas figura la Reini’s Chocolate Marshmallow, una cookie de chocolate con chips belgas, relleno cremoso de marshmallow y cobertura de salsa de chocolate. La Dubai Frutilla propone una masa de vainilla con chips Callebaut, mermelada de frutilla, kadaif y pasta de pistacho, ideal para quienes buscan sabores más frutales y exóticos.

La Doble Chip es la reinterpretación de la clásica cookie de vainilla con chips de chocolate semi amargo y con leche. La Red Velvet Frambuesa, en cambio, combina vainilla y cacao con un topping de frambuesa y mousse de crema y mascarpone.

Las cookies de Sofía Gonet

Las versiones más complejas son la Reini’s Pistacho Frambuesa, con harina de pistacho, chocolate blanco y ganaches inspiradas en frambuesa, y la Reini’s Avellana Choco, una galleta de avellana con crema y ganache de chocolate más un toque de sal marina.

Por otra parte, Sofi "La Reini" Gonet recomienda consumirlas dentro de las 48 horas y conservar en heladera las que tienen rellenos cremosos. También pueden refrigerarse o congelarse sin perder textura. Con su sello personal y un enfoque gourmet, la participante de MasterChef Celebrity encontró en estas cookies una nueva forma de conectar con su comunidad.