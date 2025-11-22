Wanda Nara fue al cumpleaños del Turco Husaín con los participantes de MasterChef Celebrity y un gesto de Maxi López llamó la atención

Claudio "El Turco" Husaín cumplió años y lo festejó con todos sus compañeros de MasterChef Celebrity (Telefe), entre ellos Wanda Nara y Maxi López. Sin embargo, a los fanáticos del programa les llamó la atención un tierno gesto que tuvo el exmarido de la empresaria con su actual pareja, Martín Migueles.

Después de que los participantes de MasterChef Celebrity le reclamaran en vivo que no asistía a las cenas que organizaban, Wanda Nara fue al cumpleaños de Claudio "El Turco" Husaín y pasó una noche a pura fiesta. La empresaria asistió al festejo junto a su novio, Martín Migueles, que no pasó desapercibido en la foto grupal que se viralizó en las redes.

En la imagen que posteó El Chino Leunis y que luego replicaron los demás participantes del reality, se los puede ver a Maxi López y a Martín Migueles abrazados. Un gesto que demuestra una vez más la buena onda que hay entre ellos y que, por supuesto, no pasó desapercibido para los fanáticos de la empresaria.

Cabe mencionar que la salida grupal se dio un día después de que se emitiera uno de los programas más conmovedores del ciclo de Telefe, donde los famosos recibieron la visita de sus hijos, quienes los ayudaron a cocinar y los alentaron desde el balcón. En el programa del jueves 20 de noviembre, Maxi López se quebró al hablar de lo mucho que sufre al estar lejos de sus hijos, tanto en Europa como en la Argentina.

Más allá de la emoción, y a pocos días de convertirse en padre nuevamente, el exjugador de River disfrutó de la noche porteña junto a su exesposa, Martín Migueles y más de una decena de compañeros de MasterChef Celebrity.