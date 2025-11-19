El primer romance de MasterChef Celebrity: Wanda Nara mandó al frente a una participante

Los participantes de MasterChef han demostrado tener una complicidad pocas veces vista en el ciclo. A través de sus historias de Instagram, se puede apreciar como comparten todo tipo de salidas y las amistades que se han forjado. Resultaba evidente que, ante tanta buena onda, no tardarían en aparecer los primeros romances, algo que, según Wanda Nara, ya está sucediendo.

El primer romance de MasterChef

El programa de este martes seguí su curso habitual. Había sido una prueba difícil, en la que los participantes se habían exigido al replicar, de la mejor manera posible, el ceviche vegetariano de Germán Martitegui. Eso derivó en un clima que, quizás, no fue el más alegre de la temporada.

En esa misión, uno de los que peor se las vio fue Walas. El cantante y músico, que venía con una participación más que aceptable a lo largo de la semana, quemó parte de su preparación y, aunque se lo tomó con humor, se presentó “derrotado” ante el jurado, sabiendo que no iba a ser una buena devolución.

Sin embargo, al colocar su plato, recibió una sorpresa inesperada. La devolución fue mala, claro, pero las palabras de Wanda lo dejaron sin palabras. “Hay una participante que me dijo que gusta de vos”, disparó directamente.

Walas.

El músico, se puso colorado, y aunque intentó responder con su tono habitual, el bochinche de sus compañeros, y del jurado, ya era insostenible. “¿Está acá?”, preguntaron, lo que llevó a que la conductora dijera que no, y que eso limitaba mucho las opciones.

La identidad de la participante enamorada de Walas

Las únicas cuatro participantes que no estaban presentes en esa noche, eran La Joaqui, Sofi Gonet, Sofi Martínez y Momi Giardina. Un repaso rápido, deja claro que dos de las cuatro chicas en cuestión se encuentran en pareja, por lo que quedan completamente descartadas.

Como si eso no fuese suficiente, mientras Walas decía que iba a estar en la gala de eliminación, Wanda Nara le dejaba un recado que terminaba por inclinar la balanza. La conductora le decía que llevara algo rosa a esa instancia, un color que la Reini suele lucir, lo que parece definir que es quien le manifestó sus intenciones.

Sofi Gonet.

Si bien todavía no hay manera de comprobar a ciencia cierta quién es la participante que “gusta” de Walas, o si incluso se trató de una broma de Wanda, todo parece indicar que el amor está en el aire. Solo quedará esperar para saber si esta situación avanza o queda solo en una anécdota inocente.