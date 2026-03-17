Ian Lucas duplica a sus compañeros para ganar MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity atraviesa la recta final de la competencia y los fanáticos viven noches de mucha tensión. Con cada gala, los desafíos se vuelven más exigentes y el margen de error es cada vez menor para los participantes que buscan llegar a la gran final.

Últimos participantes de MasterChef Celebrity

En los últimos días se dio a conocer una encuesta en redes sociales que dejó en evidencia quién es el concursante que más apoyo recibe del público. Allí, Ian Lucas aparece como el favorito indiscutido para quedarse con el título.

La gran ventaja de Ian Lucas

De acuerdo con los resultados de la votación, Ian Lucas lidera con 41.948 votos, una cifra que lo coloca muy por encima del resto de los participantes que siguen en competencia.

Ian Lucas se perfila como el favorito del programa

El segundo lugar lo ocupa Maxi López con 28.339 votos, mientras que Sofía “La Reini” Gonet y Claudio Turco Husaín completan el grupo de semifinalistas con cifras muy cercanas entre sí. La diferencia entre estos últimos es mínima, pero ninguno logra acercarse al liderazgo que mantiene Ian en la encuesta.

La última eliminación de MasterChef

La recta final de MasterChef Celebrity estuvo marcada por la eliminación de Emilia Attias, quien quedó fuera del programa a un paso de la semifinal. La actriz abandonó la competencia luego de un exigente desafío de pastelería que incluyó la preparación de una torre de profiteroles y tortas macaron.

Emilia Attias última eliminada de MasterChef Celebrity

Tras la evaluación, el jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis decidió su eliminación por unanimidad. Con su salida quedaron definidos Ian Lucas, Sofía "La Reini" Gonet, Claudio "El Turco" Husaín y Maxi Lópezos como cuatro semifinalistas, mientras el público ya parece tener claro quién es el principal candidato a ganar esta edición del reality.