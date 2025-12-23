La noche de furia de Damián Betular: gritos y nervios en MasterChef Celebrity

Damián Betular se convirtió en un nuevo villano esta temporada de Masterchef Celebrity. Atrás quedó su paciencia con los participantes y ahora se muestra más filoso que nunca en las devoluciones. En la noche del lunes 22 de diciembre, el pastelero se mostró superenojado por primera vez en la competencia y el insólito motivo generó repercusiones en las redes sociales.

Damián Betular estalló contra Miguel Ángel Rodríguez en MasterChef Celebrity

A medida que va transcurriendo Masterchef Celebrity, los jurados se ponen más exigentes. Por esta razón, cada error u "olvido" no se perdona y es remarcado por ellos mismos a los famosos que compiten para llegar al primer puesto. Precisamente, en la última emisión del ciclo de cocina, las celebrities debían preparar y hornear galletas navideñas, y como Damián Betular es un experto en esto era quien supervisaba cómo iban con el paso a paso.

Fue en ese entonces que el chef notó que el abatidor, que es un aparato fundamental en la competencia para poder enfriar las preparaciones en tiempo récord, no cerraba. Al ver esto, Damián Betular estalló de furia y comenzó a los gritos a decir por qué este elemento no cumplía su función. "No cierra porque hay placas mal puestas", aseguró enojado mientras miraba a los famosos.

Damián Betular

Sin embargo, el punto máxima de tensión llegó cuando Miguel Ángel Rodríguez le respondió también a los gritos y con extrema sinceridad. "Porque somos siete y hay dos batidores", manifestó el actor. Y agregó eufórico: "Doy mi vida porque pongan más abatidores, pongan más... ¿qué les cuesta?". Tras escuchar su queja, Damián Betular le respondió: "¿Cómo? “Esto es una competencia, calmate”.

En medio de este ida y vuelta, que dejó de lado el espíritu tranquilo de las Fiestas, Andy Chango bancó a su compañero con el mismo reclamo: “Podrían hacer un esfuercito de producción y poner uno más”. Así, se vivió un clima tenso entre galletitas dulces y decoraciones navideñas que dejó a los demás participantes con la boca abierta.

Una vez que el clip fue publicado en la red social del programa que conduce Wanda Nara en Telefe, se desató una ola de comentarios en apoyo al jurado y su furia. "Amo el betu sacado, no faltes nunca", "Te amo Betu, sos todo lo que está bien", "Los días sin vos no son lo mismo", "Espectacular", fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron en el posteo de Instagram los fanáticos del pastelero. De esta manera, la noche de furia que protagonizó Damián Betular incluyó gritos y nervios en MasterChef Celebrity por una particular razón: el abatidor estaba mal cerrado y no podía cumplir su función al cien por ciento.

Cuánto cuestan el pan dulce y los turrones de Navidad que vende Damián Betular en su pastelería

Damián Betular, jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y uno de los pasteleros más reconocidos de la Argentina, lanzó este martes 2 de diciembre su esperada línea de pan dulce, turrones y chocolates de Navidad. Fiel a su estilo, la propuesta combina recetas artesanales, ingredientes de primera calidad y una estética que inspirada en El Cascanueces, el universo elegido para ambientar toda la colección de fin de año.

La gran estrella de esta edición es el pan dulce artesanal de 750 gramos, que se vende a $56.000. Se trata de una receta elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. Como toque final, lleva un craquelin de cacao y avellanas que aporta textura y un aroma irresistible. Una versión sofisticada y fiel al sello del chef, que cada año agota stock en pocos días.

Los turrones y el pan dulce que vende Damián Betular en su pastelería.

A este clásico se suma una trilogía de turrones gourmet, cada uno a $28.000. El primero es de chocolate caramelizado, con gianduja de nueces pecanas, pâte de fruit de frambuesas y un crocante del mismo fruto rojo. El segundo combina chocolate semiamargo, gianduja de maní y caramelo salado, una mezcla ideal para quienes prefieren sabores más intensos. El tercero, más dulce y goloso, está hecho con chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de cookies.

El cierre perfecto de la colección es El Cascanuces de chocolate, una figura de 200 gramos elaborada en chocolate con leche y rellena de gianduja de pistachos, pasta artesanal de pistachos y crocante del mismo fruto seco. Se vende a $54.000 y funciona tanto como regalo premium como pieza de colección para los seguidores del chef.