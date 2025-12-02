Cuánto cuestan el pan dulce y los turrones de Navidad que vende Damián Betular en su pastelería

Damián Betular, jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y uno de los pasteleros más reconocidos de la Argentina, lanzó este martes 2 de diciembre su esperada línea de pan dulce, turrones y chocolates de Navidad. Fiel a su estilo, la propuesta combina recetas artesanales, ingredientes de primera calidad y una estética que inspirada en El Cascanueces, el universo elegido para ambientar toda la colección de fin de año.
Los precios del pan dulce y los turrones navideños de Damián Betular
En la pastelería de Damián Betular, la gran estrella de esta edición es el pan dulce artesanal de 750 gramos, que se vende a $56.000. Se trata de una receta elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. Como toque final, lleva un craquelin de cacao y avellanas que aporta textura y un aroma irresistible. Una versión sofisticada y fiel al sello del chef, que cada año agota stock en pocos días.
A este clásico se suma una trilogía de turrones gourmet, cada uno a $28.000. El primero es de chocolate caramelizado, con gianduja de nueces pecanas, pâte de fruit de frambuesas y un crocante del mismo fruto rojo. El segundo combina chocolate semiamargo, gianduja de maní y caramelo salado, una mezcla ideal para quienes prefieren sabores más intensos. El tercero, más dulce y goloso, está hecho con chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de cookies.
El cierre perfecto de la colección es El Cascanuces de chocolate, una figura de 200 gramos elaborada en chocolate con leche y rellena de gianduja de pistachos, pasta artesanal de pistachos y crocante del mismo fruto seco. Se vende a $54.000 y funciona tanto como regalo premium como pieza de colección para los seguidores del chef.
Con esta propuesta, Damián Betular vuelve a marcar tendencia y confirma por qué sus creaciones se convirtieron en un clásico de cada Navidad. Los productos ya se pueden retirar por su pastelería de Villa Devoto y son de edición limitada.