Cuánto cuestan el pan dulce y los turrones de Navidad que vende Damián Betular en su pastelería

Damián Betular, jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) y uno de los pasteleros más reconocidos de la Argentina, lanzó este martes 2 de diciembre su esperada línea de pan dulce, turrones y chocolates de Navidad. Fiel a su estilo, la propuesta combina recetas artesanales, ingredientes de primera calidad y una estética que inspirada en El Cascanueces, el universo elegido para ambientar toda la colección de fin de año.

Los precios del pan dulce y los turrones navideños de Damián Betular

En la pastelería de Damián Betular, la gran estrella de esta edición es el pan dulce artesanal de 750 gramos, que se vende a $56.000. Se trata de una receta elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo. Como toque final, lleva un craquelin de cacao y avellanas que aporta textura y un aroma irresistible. Una versión sofisticada y fiel al sello del chef, que cada año agota stock en pocos días.

Los turrones y chocolates de Damián Betular

A este clásico se suma una trilogía de turrones gourmet, cada uno a $28.000. El primero es de chocolate caramelizado, con gianduja de nueces pecanas, pâte de fruit de frambuesas y un crocante del mismo fruto rojo. El segundo combina chocolate semiamargo, gianduja de maní y caramelo salado, una mezcla ideal para quienes prefieren sabores más intensos. El tercero, más dulce y goloso, está hecho con chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de cookies.

Así es la línea de Navidad que lanzó Damián Betular

El cierre perfecto de la colección es El Cascanuces de chocolate, una figura de 200 gramos elaborada en chocolate con leche y rellena de gianduja de pistachos, pasta artesanal de pistachos y crocante del mismo fruto seco. Se vende a $54.000 y funciona tanto como regalo premium como pieza de colección para los seguidores del chef.

Damián Betular

Con esta propuesta, Damián Betular vuelve a marcar tendencia y confirma por qué sus creaciones se convirtieron en un clásico de cada Navidad. Los productos ya se pueden retirar por su pastelería de Villa Devoto y son de edición limitada.