Calu Rivero impone el estilo eco chic en Punta del Este junto a su hija Bee

Calu Rivero volvió a marcar tendencia en Punta del Este al imponer el estilo eco chic. Acompañada por su hija Bee, la actriz fue captada caminando por las calles esteñas con un look que confirma que el lujo, hoy, pasa por la simpleza bien pensada y los materiales nobles.

Calu Rivero impone el estilo eco chic en Punta del Este

El estilo de Calu Rivero se define como eco chic relajado, una fusión entre espíritu nómade, sensibilidad artesanal y elegancia sin esfuerzo. La pieza central de su outfit fue una túnica larga en tono borgoña, ideal para el verano uruguayo. El diseño, de líneas amplias y caída fluida, no solo aporta comodidad sino también movimiento, un recurso clave para lograr ese efecto etéreo que la actriz suele elegir.

Calu Rivero y su hija Bee en Punta del Este

Otro de los grandes protagonistas fue el sombrero de fieltro en color vino, un accesorio que ya se instaló como infaltable del chic esteño. Funcional y estético a la vez, suma personalidad al look y refuerza esa impronta relajada pero sofisticada que se ve cada vez más en Uruguay, donde la moda dialoga con la naturaleza y el ritmo pausado.

Calu Rivero completó el conjunto con sandalias planas de cuero, ideales para largas caminatas, y un bolso de textura artesanal que refuerza la idea de consumo consciente y piezas con historia. En cuanto al beauty look, la actriz optó por un make up casi imperceptible, con piel luminosa, efecto fresh skin y labios al natural. El peinado, con el cabello recogido en una trenza baja y descontracturada, acompaña la estética orgánica del outfit y deja todo el protagonismo a la naturalidad.

Calu Rivero y su hija Bee en Punta del Este

El tierno look de Bee, la hija de Calu Rivero

Bee de la Rúa, por su parte, sumó ternura a la escena con un body celeste con estampa floral, perfecto para el verano, en sintonía con el espíritu relajado de su mamá. Además, su mamá sumó al outfit un babero blanco con volados, para mayor comodidad en los días de playa.

El look de Bee, la hija de Calu Rivero

Así, Calu Rivero confirma que el verdadero estilo no sigue tendencias: las interpreta. Y Punta del Este, una vez más, se convierte en el escenario ideal para su look eco chic que ya es su sello personal.