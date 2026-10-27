Así fue el cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi: hotel de lujo, mesas de tortas y decorado con su historia

Wanda Nara vivió un día muy especial: el cumpleaños de su hija Isabella, fruto de su relación pasada con Mauro Icardi. Fiel a su estilo, la presentadora dejó ver cada detalle de la fiesta que organizó en un exclusivo hotel porteño para agasajar a su pequeña.

Decoración soñada y guiño a MasterChef Celebrity: el cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda y Mauro Icardi

Isabella, la hija menor de Wanda Nara y Mauro Icardi, celebró su cumpleaños número 10 con una fiesta soñada en un exclusivo hotel de Buenos Aires. Con una ambientación al aire libre, mesas dulces repletas de tortas y una decoración personalizada con fotografías de la cumpleañera, el festejo reunió a familiares y amigos en una jornada llena de detalles especiales.

Wanda Nara junto a su hija, Isabella Icardi

La celebración se llevó a cabo frente a la mansión del hotel Four Seasons, en un entorno que combinó elegancia, colores pastel y una estética lúdica pensada para los más chicos. Uno de los grandes atractivos fue la ambientación, que transformó el espacio en un escenario de cuento, con globos, luces y mesas especialmente preparadas para la ocasión.

El cumpleaños número 10 de Isabella, la hija de Wanda y Mauro Icardi

Tal como se puede ver en las imágenes que compartió Wanda Nara en su cuenta de Instagram, la decoración se destacó por sus arcos y guirnaldas de globos en tonos celeste, rosa, amarillo y lila, que enmarcaron los accesos y las columnas del espacio. A esto se sumaron guirnaldas de luces colgantes, que aportaron una iluminación cálida y crearon una atmósfera festiva.

Las mesas fueron otro de los puntos centrales del festejo. Cubiertas con manteles a rayas amarillas y blancas, estuvieron rodeadas de sillas de madera y acompañadas por farolillos de papel en tonos pastel, que reforzaron la estética delicada del evento. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención estuvo en la mesa dulce.

Decoración soñada y guiño a MasterChef Celebrity: el cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda y Mauro Icardi

Allí se dispusieron tortas con crema de inspiración vintage, adornadas con cerezas rojas y toppers personalizados con fotografías de Isabella y pequeños gorritos de fiesta. Una propuesta que combinó la tendencia de las tortas retro con detalles especialmente pensados para la protagonista del día.

El cumpleaños de Isabella Icardi también tuvo una conexión especial con el presente laboral de Wanda Nara, conductora de MasterChef Celebrity. Tanto la ambientación como el look de la pequeña hicieron referencia al universo del ciclo gastronómico, con una propuesta que convirtió la cocina en una de las grandes protagonistas de la jornada.

El look de Isabella Icardi inspirado en Masterchef Celebrity

La actividad principal estuvo inspirada en el programa: Isabella Icardi y sus amigos tuvieron que decorar galletitas de vainilla en un tiempo limitado. Para participar, los chicos lucieron pequeños delantales y gorros de cocina personalizados, en una experiencia que combinó diversión, creatividad y el espíritu de una competencia culinaria. De esta manera, la celebración sumó una actividad interactiva que fue más allá de la tradicional mesa dulce y permitió que los invitados se convirtieran en pequeños pasteleros por un rato.

La divertida actividad con guiño a Masterchef Celebrity que realizaron en el cumpleaños de Isabella Icardi

Los invitados al cumpleaños de Isabella sin la presencia de Mauro Icardi

La fiesta pensada para celebrar los 10 años de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, reunió a varios integrantes de la familia y amigos la niña. Entre los invitados estuvieron Shaina y Eva, las hijas de La Joaqui; Emma, la hija de Evangelina Anderson; y Malaika y Viggo, los hijos de Zaira Nara y primos de cumpleañera.

Isabella Icardi junto a sus hermanos y sus primos, Malaika y Viggo

También fueron parte del festejo Nora Colosimo, abuela materna de la cumpleañera; Andrés Nara, su abuelo; y la abogada Ana Rosenfeld, amiga cercana de Wanda. Martín Migueles, pareja de la modelo, también acompañó la celebración. Al igual que el año pasado, Mauro Icardi no estuvo presente y, al parecer, sigue sin limar asperezas con su expareja.

Los invitados al cumpleaños de Isabella sin la presencia de Mauro Icardi

Mediante su red social, Wanda Nara compartió fotos y videos que muestran la intimidad de este día. Junto al material, escribió emocionada: "Isi cumplís 10 años, sos la más chiquitita de la familia y a la vez la que más nos cuida y enseña. Quiero que sepas que siempre vamos a estar para vos. Feliz cumple, mamá".

En resumen, así fue el cumpleaños de Isabella, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi: hotel de lujo, mesas de tortas y decorado con su historia. La empresaria sorprendió a su pequeña con una celebración al aire libre que se destacó por su ambientación cuidada y una mesa dulce llena de detalles personalizados. También, el evento contó con una actividad inspirada en su programa de cocina, Masterchef Celebrity.