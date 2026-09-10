Así fue el cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro: ambientada en una pastelería y juegos de cocina

Aunque Moorea cumplió 10 años el pasado 8 de septiembre, Floppy Tesouro recientemente compartió en sus redes sociales las imágenes del festejo que preparó para celebrar esta fecha especial. La propuesta estuvo pensada al detalle y tuvo como protagonista una temática de pastelería, con una ambientación en tonos pastel y diferentes espacios dedicados a la cocina.

Así fue el cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

El salón en donde se llevó a cabo la celebración se transformó en una auténtica pâtisserie francesa, con una estética delicada y una propuesta especialmente diseñada para los más chicos. Entre una torta de dos pisos, un candy bar repleto de dulces y un taller de cocina, Moorea disfrutó de una jornada rodeada de familiares y amigos.

La pâtisserie francesa que Floppy Tesouro preparó para Moorea

La ambientación fue uno de los grandes atractivos del cumpleaños de Moorea. El espacio estuvo dominado por tonos rosa pastel, verde menta y blanco, mientras que una fachada recreada de una panadería artesanal le dio identidad a la celebración. El escenario llevaba el cartel “Moorea's Pâtisserie” y estaba acompañado por marquesinas a rayas y estanterías de madera. La decoración se completó con teteras, frascos y diferentes elementos relacionados con la repostería, que ayudaron a recrear el universo de una pastelería.

Floppy Tesouro y Moorea en su cumpleaños

La mesa principal concentró buena parte de la atención con una imponente torta de dos pisos, decorada con moños verde agua, utensilios de cocina realizados en azúcar y un sombrero de pastelero en la parte superior. A su alrededor se armó un candy bar con cupcakes, cookies temáticas y distintos postres, presentados sobre bases de cristal y madera. Todo siguió la misma paleta cromática elegida para la celebración y mantuvo la estética de pâtisserie que atravesó cada rincón del festejo.

Moorea se convirtió en una mini chef por un día

La cumpleañera también se sumó al concepto de la celebración con un look acorde a la temática. Moorea lució un delantal personalizado con su nombre, un gorro de chef rosado y un conjunto en tonos pastel. Los invitados infantiles, por su parte, recibieron kits de “Mini Chef” que incluían delantales y gorros para participar de las actividades.

Moorea se convirtió en pastelera por un día

La impresionante torta de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

El entretenimiento principal estuvo centrado en un taller de cocina, donde los chicos pudieron preparar y decorar sus propias creaciones dulces. Cada uno tenía a disposición utensilios e ingredientes para experimentar con mangas pasteleras, granas y coberturas. De esta manera, la propuesta fue más allá de la decoración y convirtió la temática de pastelería en parte de la experiencia.

La carta de Floppy Tesouro a su hija por sus 10 años

El día del cumpleaños, Floppy Tesouro también recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a su hija: “Hoy cumplís 10 años hija y todavía no puedo creer que ya haya pasado una década desde el día en que llegaste a mi vida y la cambiaste para siempre”, escribió la artista quien definió esa etapa como la década más hermosa, intensa y llena de amor de su vida. En su mensaje, también destacó la personalidad de Moorea y la describió como una niña: “sensible, divertida, compañera, con un corazón enorme y una manera tan tuya de iluminar todo”.

Así se vivió el cumpleaños de Moorea, la hija de Floppy Tesouro

Además, reconoció que la maternidad fue un aprendizaje compartido: “Crecimos juntas, Moore. Mientras vos aprendías a caminar, a hablar, a descubrir el mundo, yo aprendía a ser tu mamá. Y sigo aprendiendo todos los días”. Floppy Tesouro también recordó los abrazos, las charlas, las risas, los viajes y los momentos cotidianos que compartieron durante estos años: “Gracias por hacerme Mamá. Gracias por estos primeros 10 años del amor más grande que conocí en mi vida. Feliz primera década Moore. Qué privilegio verte crecer” escribió la artista. Así con una emotiva carta abierta, dejó claro el cambio que tuvo su vida tras la llegada de Moorea.