Barby Franco mostró el primer trabajo de Sarah Burlando: “Su nuevo emprendimiento”

Barby Franco muestra el orgullo que siente por Sarah Burlando, en cada paso que la niña da. Tanto la modelo como su pareja, Fernando Burlando, buscan que la pequeña explore todos los ámbitos de su vida para que descubra qué es lo que les gusta más. Sin embargo, ella también los sorprende con propuestas impensadas, sobre todo cuando está en la tranquilidad de su hogar. Es así como Barby mostró que Sarah encontró su primer trabajo.

Barby Franco, Sarah Burlando

El primer trabajo de Sarah Burlando: “Su nuevo emprendimiento”

Sarah Burlando es una niña muy curiosa y alegre. En todo momento, busca diferentes actividades que la entretengan y la hagan aprender algo nuevo de su vida. Desde ballet, cabalgata, pasando por la fotografía o el modelaje como su mamá, la niña se vuelve tendencia en las redes sociales, y recibe los halagos de todos los seguidores de Barby Franco. Sin embargo, en las últimas horas, se mostró dispuesta a seguir los pasos de sus papás, y a encontrar su primer trabajo.

El primer trabajo de Sarah Burlando

Si bien ella los acompaña en todo momento, ya sea en eventos importantes como en pasarelas de lujo, la niña se alejó del mundo del arte y el espectáculo para abrir un nuevo emprendimiento que provocó las risas de Barby Franco. En sus historias de Instagram, la modelo compartió diversas fotos y videos de la niña, ayudando a su papá con su auto, pero de una manera particular. En forma de broma, escribió: "Su nuevo emprendimiento: lavar autos".

El primer trabajo de Sarah Burlando

De esta manera, agregó: "Lavadero Sarah Burlando", junto a emojis graciosos. En las postales, la niña lucía una cómoda calza negra y una remera blanca manga larga, para que no tome frío en caso de que se mojara. Ella se encontraba descalza y sostenía la manguera que ayudaba a sacar el jabón que antes habían puesto. Entre risas y comentarios tiernos, los seguidores de Barby Franco coincidieron con que era su "primera chamba", y que lo hacía de lujo, como todo lo que se propone.

Sarah Burlando es una de las mini influencers más queridas por las redes sociales, y más carismáticas. Barby Franco no duda en mostrar el proceso de su crecimiento, y cómo la curiosidad de la niña la lleva a explorar diversos ámbitos. Si bien es una fanática de la moda, y le encanta modelar y lucir junto a su mamá, también busca nuevos "trabajos" en diferentes momentos, como en las últimas horas que decidió comenzar a lavar autos, con la ayuda de sus seres queridos.

A.E