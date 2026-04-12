Daisy May Queen regresó a la Argentina: “Todo va mejor cuando estamos juntos”

Daisy May Queen regresó a la Argentina. La histórica locutora, radicada en la India desde hace casi 13 años, anunció en su cuenta de Instagram que finalmente podía contar que se encontraba de nuevo en Buenos Aires, rodeada de amigos y de algunos históricos compañeros de vida.

El regreso de Daisy May Queen a la Argentina

Si hay un nombre que se puede relacionar a la década del 90 y el principio de los 2000, ese es el de Daisy May Queen. Generaciones enteras han crecido y la han escuchado cada día, en cada viaje, en aquellos tiempos en los que la radio era, a veces, la única compañía, la posibilidad de escaparse un segundo a través de las canciones. Sin embargo, hace poco menos de 13 años, tomó la decisión de alejarse de los medios y viajar a la India, en una experiencia que, finalmente, terminaría siendo su nuevo destino para vivir.

Daisy May Queen en India // IG: Daisymayqueen

Pasó un tiempo alejada del país por completo, aunque con el correr de los años comenzó a viajar con más frecuencia. Es así que se llega a este domingo, donde anunció que se encontraba nuevamente en Argentina. “Siempre todo va mejor cuando estamos juntos”, escribió Daisy May Queen, en una foto en la que se la puede ver junto a colegas y amigos. “Y sí, para los preguntan, puedo decir, sin jet lag, que volví a Buenos Aires”, agrega, para después aclarar que se quedará aquí durante “unos meses”.

El anuncio de Daisy May Queen // IG: Daisymayqueen

Como se podía esperar, la publicación se llenó de todo tipo de comentarios. Muchos celebrando su vuelta, otros pidiendo por verla o expresándole su cariño y otros tantos recordando la importancia que había tenido en su vida. Incluso no faltaron quienes pidieron que regresara a la radio. Una situación que se replica en casi todas sus publicaciones.

Los planes de Daisy May Queen en la Argentina

En 2025, Daisy May Queen hizo un viaje similar a este, en fechas parecidas incluso, y anunció que se quedaría en Argentina hasta pasado su cumpleaños, en septiembre. En esta ocasión, no dio detalles al respecto, aunque la promesa de estar “algunos meses” deja ver que su estancia será prolongada.

Lo que sí quedó claro, y en evidencia por los propios comentarios en la publicación, es que tiene intenciones de reunirse con muchos de sus amigos y afectos. Ella misma lo dijo al responderle a Karin Cohen, que le daba la bienvenida y anticipaba un pronto encuentro: “Quiero verlas a todas”, escribió.

La anterior despedida de Daisy May Queen en 2025. // IG: Daisymayqueen

Aunque no se sabe cuánto tiempo se quedará en la Argentina, Daisy May Queen relató lo feliz que se encuentra por haber retornado. Seguramente ahora seguirán días de reencuentros y juntadas, rodeada de la gente que tanto la quiere y que la acompaña desde hace muchos años.