Natalia Oreiro, Dalia Gutmann, Pablo Rago y Sofi Morandi arrasan en Netflix con una nueva película argentina

Natalia Oreiro, Dalia Gutmann, Pablo Rago y Sofi Morandi protagonizan Campamento con mamá, una comedia argentina que se posiciona entre las más vistas del catálogo de Netflix. Con un elenco que combina experiencia, carisma y frescura, la historia se sumerge en los desafíos de una madre que intenta reconectar con su hijo adolescente durante un caótico viaje escolar.

La película, dirigida por Martino Zaidelis y producida por Juan José Campanella, ofrece una mirada divertida y cercana sobre los vínculos familiares, sobre todo en la complicada etapa de la adolescencia. Entre enredos, aprendizajes y situaciones inesperadas, la historia explora la maternidad moderna y la compleja relación entre padres e hijos.

De qué trata Campamento con mamá de Netflix

En el centro de la trama está Patri Peiró, interpretada por Natalia Oreiro, una madre controladora que busca mostrarse más relajada ante su hijo Ramiro, de 13 años, quien desea irse a vivir con su padre. El punto de inflexión llega cuando, tras un imprevisto con el conductor del autobús escolar, Patri se ofrece a manejar el vehículo y acompañar al grupo al campamento.

A lo largo de la película, se aborda con humor los malentendidos típicos de la adolescencia y el esfuerzo de una madre por adaptarse a un mundo que cambia a gran velocidad. Dalia Gutmann y Pablo Rago se suman al elenco aportando una cuota de humor en los papeles de adultos que intentan mantener el control mientras todo parece salirse de rumbo.

Sofi Morandi completa el equipo interpretando a una de las monitoras del campamento, aportando frescura y energía la historia. Su personaje se convierte en una aliada clave para Patri, ayudándola a comprender la importancia de soltar y disfrutar del presente.

Con una duración de 93 minutos y producida por 100 Bares, Campamento con mamá se estrenó en diciembre de 2024, pero sigue ganando espectadores en la plataforma. El film reafirma el talento de Natalia Oreiro, Dalia Gutmann, Pablo Rago y Sofi Morandi dentro de la comedia nacional, consolidándose como una propuesta que combina humor, caos y emociones familiares en su justa medida.