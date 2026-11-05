Cuál es el tatuaje que Dalma Maradona comparte con su ex, Fernando Molina

Dalma Maradona consolidó un perfil propio en los medios como una actriz y conductora de streaming. En el presente, su realidad familiar está unida a Andrés Caldarelli, su esposo desde el 2018, con quien construyó un hogar sólido y se convirtió en madre de dos hijas, Roma y Azul. Sin embargo, mucho antes, la artista vivió una etapa crucial en su juventud al mantener un noviazgo sumamente extenso y mediático con Fernando Molina, jefe de prensa del exfutbolista. Durante los años de máxima intensidad de aquel romance de juventud, la pareja tomó la firme decisión de sellar su amor y compromiso mutuo a través de un tatuaje idéntico, que, con el tiempo, la propia Dalma quiso eliminar.

Fernando Molina, Dalma Maradona

El tatuaje que aún tiene Dalma Maradona con su expareja

La historia de amor entre Dalma Maradona y Fernando Molina comenzó en la adolescencia y se transformó en uno de los noviazgos más largos de la actriz. Se conocieron en el 2003 durante unas vacaciones veraniegas en Villa Gesell y, desde ese momento, construyeron un vínculo amoroso que se extendió por más de ocho años. La relación fue tan sólida que Molina se convirtió en una figura sumamente cercana a Diego Maradona, llegando a desempeñarse como su jefe de prensa. Durante aquellos años de intenso romance juvenil, la pareja decidió sellar su compromiso plasmando un tatuaje idéntico. Aunque el noviazgo llegó a su fin definitivo en el 2011, en medio de rumores de infidelidad, el grabado en la piel permaneció intacto a través del tiempo.

Fernando Molina, Dalma Maradona

El misterio alrededor de este diseño se reveló en el canal de streaming Bondi Live. En medio de un debate, la conductora sorprendió a sus compañeros al confesar de forma divertida su situación actual. “Me meto para decir que estoy tatuada con mi ex. Me quiero matar”, reveló y provocó las risas de los presentes. Sin dudarlo, mostró frente a las cámaras la ubicación exacta del diseño que comparte con Molina, revelando que se trata de la palabra “Love” escrita en la parte baja de su espalda.

Ante la inesperada revelación, sus compañeros de programa quisieron saber la reacción de su actual esposo, y, con total naturalidad, la actriz aclaró que su pareja conoce perfectamente el trasfondo de la marca. En esa línea, admitió: “De hecho me lo quiero sacar, pero me dijeron que duele más que el tatuaje”. De esta manera, a pesar del tatuaje que sigue presente, dejó en claro el dilema estético que enfrenta hoy en día.

Tras la separación, la vida que construyó Dalma Maradona

Tras su separación con Fernando Molina, Dalma Maradona reescribió su destino sentimental junto a Andrés Caldarelli. Ambos fueron compañeros de escuela en la secundaria, pero el romance recién floreció en el 2013 tras un esperado reencuentro. Cinco años más tarde, consolidaron formalmente su unión con un gran casamiento, el 31 de marzo de 2018 . Fruto de este amor nacieron sus dos únicas hijas, marcando las etapas más felices de la actriz. La primogénita, Roma, llegó al mundo en marzo de 2019, mientras que la más pequeña de la casa, Azul, nació en junio de 2022.

Dalma Maradona, Andrés Caldarelli

En el presente, Dalma Maradona disfruta de una realidad familiar enfocada plenamente en la crianza de sus niñas, a quienes protege con recelo del asedio mediático. Paralelamente, sigue marcando su importancia en los medios de comunicación, con participaciones en teatro y programas de streaming, mientras transita el avance del juicio que investiga la muerte de Diego Maradona Dentro de este sólido panorama actual, aquel tatuaje con su ex perdió cualquier validez romántica, convirtiéndose en una simple anécdota del pasado.