Así fue el día que Diego Maradona y Claudia Villafañe renovaron sus votos en Australia: una torta mundialista, champagne y koalas

Diego Maradona y Claudia Villafañe protagonizaron uno de los capítulos más recordados de su historia familiar durante una estadía en Australia a comienzos de la década del noventa. En medio de compromisos deportivos, viajes y celebraciones íntimas, la pareja encontró un espacio para compartir junto a sus seres queridos la renovación de sus votos de casamientos, una ocasión especial que quedó registrada en la portada de la revista CARAS de noviembre de 1993.

Entre paisajes únicos y momentos familiares: La renovación de los votos de Claudia Villafañe y Diego Maradona

Cada 7 de noviembre, la historia que compartieron Diego Maradona y Claudia Villafañe suma un nuevo aniversario desde aquel casamiento celebrado en 1989. Cuatro años después de esa fecha, la pareja volvió a ratificar su amor durante una estadía muy especial en Sídney, Australia, donde el exfutbolista se encontraba concentrado con la Selección Argentina en la antesala de los repechajes rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994.

Portada revista CARAS con Diego Maradona y Claudia Villafañe

La escena quedó registrada en una recordada tapa de CARAS publicada el 4 de noviembre de 1993. En aquellas páginas, la icónica pareja apareció mostrando una imagen de cercanía familiar en medio de uno de los viajes más importantes de la carrera del capitán argentino. Lejos de Buenos Aires y acompañados por sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, encontraron un momento para celebrar nuevamente su unión.

Según reconstruyó la revista, el viaje de Claudia Villafañe a Australia se concretó después de varios días de distancia. Diego Maradona había llegado previamente junto al plantel argentino y, tras una semana separado de su familia, decidió pedirle a su esposa que viajara para acompañarlo. El reencuentro se produjo en Sídney y marcó el inicio de jornadas que combinaron entrenamientos, compromisos deportivos y tiempo familiar. Tras su llegada, en octubre de 1993, la empresaria pasó a compartir parte de la rutina del futbolista durante la concentración.

Diego Maradona y Claudia Villafañe

Los días transcurrieron entre prácticas, paseos y encuentros familiares. La presencia de la organizadora de eventos cambió el clima de la estadía para el recordado futbolista, que se mostró más relajado y acompañado mientras se preparaba partidos decisivos. Las mañanas comenzaban con mate, frutas y galletitas, una rutina que compartían antes de que el exjugador se sumara a los entrenamientos junto al resto del seleccionado argentino.

Un festejo entre alianzas, cumpleaños y recuerdos: El recuerdo familiar de Diego Maradona y Claudia Villafañe en Australia

Uno de los momentos más recordados de aquel viaje ocurrió durante la celebración del Día de la Madre. Dalma y Gianinna Maradona sorprendieron a sus padres con un par de alianzas y fueron protagonistas de una ceremonia íntima en la que Diego y Claudia Villafañe renovaron los votos que habían realizado cuatro años antes. Rodeados únicamente por su círculo más cercano, la pareja decidió volver a expresar el compromiso que había sellado su matrimonio.

Diego Maradona y Claudia Villafañe

La ceremonia se realizó en un clima familiar y sencillo. Las dos niñas participaron activamente del momento, que quedó grabado como uno de los recuerdos más especiales de aquella etapa. Para ellas, además, la experiencia tuvo un valor adicional al compartir varios días con sus padres en un contexto completamente distinto al habitual y a miles de kilómetros de la Argentina. La presencia de la fauna australiana, incluidos los característicos koalas, completó una experiencia que combinó deporte y vida familiar.

Días después, el viaje sumó otra celebración por los 33 años de Diego Maradona. El festejo se realizó en una reunión reducida junto a Claudia Villafañe, sus padres, los suegros y su hermano Lalo. Sobre la mesa hubo una torta con forma de Copa del Mundo y algunas botellas para realizar un brindis. “El verdadero regalo para mí y para los argentinos es ganar frente a Australia y clasificar para el Mundial”, repetía concentrado en su objetivo. Durante esa jornada también recibió saludos de familiares y amigos desde distintos puntos del mundo.

Diego Maradona y Claudia Villafañe

Diego Maradona y Claudia Villafañe vivieron en Australia una serie de jornadas que combinaron compromisos deportivos con momentos compartidos en familia. En ese contexto, la renovación de sus votos matrimoniales junto a Dalma y Gianinna, las alianzas, los encuentros íntimos y los festejos por el cumpleaños del exfutbolista quedaron registrados como parte de una estadía especial en Sídney. A más de tres décadas de aquellas imágenes, ese recuerdo continúa ocupando un lugar destacado dentro de la historia de la pareja.

VDV