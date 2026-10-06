Juliana Awada disfruta de París en familia: las fotos junto a su hermana Zoraida y su hija Antonia

Juliana Awada disfruta de unos días en París y volvió a compartir algunas postales de su estadía en la capital francesa. Entre caminatas por distintos puntos de la ciudad y una salida gastronómica, la empresaria dejó ver parte de una jornada en la que estuvo acompañada por sus seres queridos.

Las fotografías permiten reconstruir algunos de los lugares elegidos durante el paseo, desde las tradicionales calles parisinas hasta uno de sus sitios más reconocibles. La jornada también incluyó un plan junto a su hija Antonia y su hermana Zoraida, quienes participaron de uno de los momentos que la diseñadora decidió registrar.

Juliana Awada retrató las mejores postales de París durante uno de sus recorridos por la ciudad (Instagram)

Las postales de Juliana Awada durante su viaje a París

Juliana Awada registró algunos de los lugares que visitó durante su estadía en la capital francesa. Una de las primeras fotografías muestra las características fachadas de la ciudad iluminadas por el sol, con los edificios y la vegetación como protagonistas de la escena.

La recorrida incluyó además uno de los puntos turísticos más emblemáticos de la ciudad. La empresaria fotografió el Museo del Louvre y su característica pirámide de cristal, que aparece en otra de las imágenes seleccionadas para mostrar parte de su jornada.

El Museo del Louvre fue uno de los lugares que Juliana Awada visitó durante sus días en la capital francesa

Después del paseo, el itinerario continuó con una propuesta gastronómica. La diseñadora se trasladó hasta Saint-Germain-des-Prés para comer en Ralph’s, el restaurante de Ralph Lauren ubicado en el 173 Boulevard Saint-Germain, uno de los espacios que la firma estadounidense posee en la ciudad.

El establecimiento funciona dentro de un edificio histórico del siglo XVII y cuenta con un patio interior donde se distribuyen algunas de sus mesas. La ambientación conserva elementos vinculados con el universo estético de Ralph Lauren, mientras que su carta se encuentra principalmente inspirada en clásicos de la cocina estadounidense.

La mesa preparada en Ralph’s, el restaurante elegido durante la recorrida por Saint-Germain

El almuerzo de Juliana Awada junto a Zoraida y Antonia

Juliana Awada eligió Ralph’s para compartir un almuerzo con su hermana Zoraida y su hija Antonia. Las fotografías que publicó muestran algunos detalles del restaurante y los platos que eligieron durante su paso por el tradicional barrio parisino.

Entre las opciones gastronómicas aparecen hamburguesas acompañadas por papas fritas, servidas en la vajilla personalizada del establecimiento. En los platos puede leerse el nombre Ralph’s junto con la dirección de Boulevard Saint-Germain, un detalle que permite identificar el espacio elegido para la salida.

Uno de los platos que formó parte del almuerzo compartido por Juliana Awada y su familia

La estadía permitió además volver a mostrar el vínculo entre Juliana y su hermana mayor. Zoraida Awada forma parte de una familia de cinco hermanos y ambas compartieron también parte de su recorrido profesional dentro de la compañía textil familiar. En una entrevista publicada años atrás, Juliana contó que Zoraida se desempeñaba en el área empresarial y comercial de la firma.

Antonia, hija de la empresaria y Mauricio Macri, completó el encuentro. Su presencia sumó una postal diferente a las fotografías dedicadas a la arquitectura y los lugares visitados, y permitió mostrar el costado más personal de estos días en Francia.

Entre las calles parisinas, la visita al Louvre y la comida en Saint-Germain, Juliana Awada dejó registro de diferentes momentos de su estadía. La presencia de Zoraida y Antonia completó una jornada en la que la empresaria combinó algunos de los lugares clásicos de la ciudad con tiempo compartido en familia.