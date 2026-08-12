Dalma Maradona reveló la última discusión que tuvo con su mamá, Claudia Villafañe: “Todo puede ser”

Claudia Villafañe y Dalma Maradona protagonizaron una divertida escena familiar a partir de los contenidos creados con inteligencia artificial. En tiempos en los que la tecnología permite generar videos cada vez más realistas, distinguir qué es verdadero y qué fue creado digitalmente puede convertirse en todo un desafío.

Claudia Villafañe y Dalma Maradona

En este contexto, Claudia Villafañe suele compartir con Dalma Maradona algunos de los videos que encuentra en redes sociales para preguntarle si realmente ocurrieron o si fueron generados con IA. Así, madre e hija protagonizaron un particular intercambio que terminó con una insólita justificación de la empresaria frente a uno de los contenidos que había visto.

La duda de Claudia Villafañe

En el video, Dalma Maradona mostró el momento en que Claudia Villafañe se acerca con el celular para enseñarle algunos contenidos que había encontrado en redes: "¿Este video es IA o es verdad?”. Entre los videos que despertaron la curiosidad de Claudia había una máquina futurista capaz de recibir una enorme cantidad de ropa sucia y devolverla limpia, doblada y organizada.

También apareció un supuesto electrodoméstico que permitía colocar harina y agua para obtener tortillas cocidas de manera instantánea. La seguidilla continuó con un particular video protagonizado por un caniche vestido con pijama, que comía algunos snacks y luego se arropaba solo en la cama.

La divertida justificación de Claudia Villafañe

Luego Claudia Villafañe intentó explicarle a Dalma Maradona por qué había considerado que uno de los videos podía ser real. Frente a la máquina que organizaba la ropa, la empresaria comenzó a hacer gestos para tratar de demostrar cómo podía funcionar el dispositivo y cómo era posible que tanta ropa entrara en un espacio tan pequeño.

Claudia Villafañe

Dalma Maradona registró con humor el razonamiento de su mamá, que intentaba encontrarle una explicación lógica a aquello que estaba viendo. Sin embargo, a medida que avanzaba con su explicación, la propia Claudia Villafañe comenzó a notar que la situación no tenía demasiado sentido. La escena reflejó, desde el humor y la complicidad entre madre e hija, las dificultades que pueden aparecer frente a una tecnología capaz de crear videos cada vez más difíciles de distinguir de la realidad.