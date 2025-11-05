Damián Betular contó la dramática experiencia que vivió en una cena: “Tuvo que venir el SAME”

Damián Betular, reconocido por su rol como jurado en MasterChef y por su estilo cálido y cercano frente a cámara, suele mostrarse reservado sobre su vida personal. Sin embargo, en 2023 sorprendió al revelar cuál había sido la peor cita de su vida. El relato, que compartió durante su participación en Podemos Hablar, dejó a todos atónitos.

Damián Betular

Durante la charla, Damián Betular confesó que venía “trabajando hace bastante” en construir algo con esa persona y que se había preparado especialmente para la ocasión. El encuentro, que había comenzado como una cena romántica cuidadosamente planificada, terminó con la intervención del SAME y en la guardia de un hospital.

La caótica cita que protagonizó Damián Betular

“Hace muchos años hice una reserva en un restaurante. Era un menú de pasos para que fuera larga la velada”, comenzó contando Damián Betular. La intención era generar un momento especial: “Era muy joven. Compré cepillos de dientes y dejé dos en casa porque había armado como una película”, dijo entre risas, recordando la ilusión con la que se había preparado.

Todo transcurría con normalidad, recordó el pastelero: “Nos preguntaron si éramos alérgicos a algo o si había algo que no nos gustara, dijimos que no y empezamos”. Los primeros pasos llegaron con sus respectivas copas de vino, el clima era relajado, hasta que su acompañante pidió permiso para ir al baño. Lo que parecía algo rutinario se volvió inquietante con el paso del tiempo: “Pasaron 10 minutos; pasaron 20, 25 minutos”. Ante la ausencia, Damián Betular reconoció que no sabía como actuar: “Yo no sabía si ir o no porque no quería ser invasivo ni exponerlo”.

El incómodo momento que vivió Damián Betular

Damián Betular continuó: “Pasaron 35 o 40 minutos y vino un mozo directo a mi mesa y me dijo: ‘Me parece que su acompañante tiene un problema’”. Fue entonces que había caído en cuenta que su cita había sufrido una fuerte reacción alérgica sin saberlo: “Se desmayó totalmente en el banco e hizo una reacción alérgica, se le inflamó todo y vino el SAME”.

Damián Betular

Del mismo modo, Damián Betular reveló que acompañó a la persona al hospital y se quedó hasta que fue atendido. Sin embargo, ese fue el último contacto entre ellos. “Al final lo acompañé a la guardia y nunca más nos vimos”, contó. Consultado por el motivo, el pastelero reflexionó, asegurando que tal vez su acompañante se había quedado con vergüenza tras la situación.