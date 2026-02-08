Así fue el cumpleaños de Magnolia Vicuña: Stranger Things, inflables XXL y un detalle que llamó la atención en la foto familiar

Este sábado, Magnolia Vicuña celebró sus 8 años con una fiesta temática que combinó fantasía, color y una puesta en escena pensada al detalle. El festejo se realizó en la denominada "casa de los sueños", la propiedad -presuntamente embargada- de Mauro Icardi que recientemente quedó en el centro de la tormenta por su situación judicial. Lejos de cualquier polémica, la actriz abrió las puertas de su hogar para agasajar a su hija con una celebración que tuvo como eje central la temática de Stranger Things.

Magnolia recibió sus 8 años en la Casa de los Sueños de Wanda Nara

Desde temprano, Magnolia Vicuña disfrutó de un cumpleaños lleno de lujos y confort. A través de las postales que deslizó la China Suárez en su cuenta personal de Instagram, la niña amaneció expectante de este día tan especial. Tal es así que, ni bien se despertó, abrió las cortinas de los inmensos ventanales de la propiedad y como señal de que el día de celebración había arrancado.

Cumpleaños de Magnolia Vicuña en la Casa de los Sueños | Instagram

En este contexto, inflables gigantes ocuparon buena parte del jardín, con rampas multicolores por las que los chicos trepaban y se lanzaban infinitas veces, y luego se sumergían en la inmensa piscina. La ambientación incluyó además un imponente castillo en la entrada, que funcionó como portal de bienvenida para los invitados y marcó el tono mágico del encuentro.

Uno de los espacios más destacados fue el rincón artístico, donde los pequeños pudieron pintar a sus personajes favoritos de la popular serie de Netflix. También hubo maquillaje temático con flores gigantes y detalles brillantes, una propuesta que cautivó especialmente a las nenas. Como no podía ser de otra manera, animadores caracterizados como Demogorgon sorprendieron a los invitados y reforzaron la impronta inspirada en la ficción.

Cumpleaños de Magnolia Vicuña en la Casa de los Sueños | Instagram

El cumple de Magnolia en completo hermetismo

En medio del escándalo mediático del WandaGate, la actual pareja de Mauro Icardi decidió no hacer alarde de la fiesta pensada para su hija. En otras palabras, la celebración del cumpleaños de Magnolia Vicuña tuvo un clima íntimo y relajado. A diferencia de otros eventos más extravagantes y repletos de propuestas para los más chiquitos, esta vez la actriz optó por compartir solo algunos fragmentos del festejo a través de sus redes sociales y recién durante la noche del sábado. Las imágenes mostraron sonrisas, juegos y momentos familiares, aunque mantuvieron cierto hermetismo en torno a la lista completa de invitados. Entre los presentes se destacaron Amancio, el hermano menor de la cumpleañera, y Rufina, la hija mayor de la actriz fruto de su relación fugaz con Nicolás Cabré.

Cumpleaños de Magnolia Vicuña en la Casa de los Sueños | Instagram

Las fotos familiares reflejaron la complicidad entre los hermanos y la alegría de la jornada, aunque hubo sorpresas que no pasaron inadvertidas. Entre ellas, Benjamín Vicuña no formó parte del festejo, al igual que Mauro Icardi, actual pareja de la protagonista de La Hija del Fuego, quien se quedó en Estambul cumpliendo con sus obligaciones con el Galatasaray. Tampoco asistieron Isabella y Francesca, las hijas del futbolista, que viajaron a San Luis junto a su madre, Wanda Nara. Estos faltazos alimentaron comentarios en la web, donde los usuarios analizaron cada detalle compartido.

A modo de cierre, la mamá de los hijos más chicos de Vicuña escribió en su cuenta personal de Instagram: "Amor mío, ¡la vida es tanto más divertida con vos! Mi acuariana favorita. Sensible, buena, graciosa, cariñosa, y mucho más. Magnolia, si no existieras, te inventaría".

Con una estética cuidada, juegos XXL y una temática que trasladó a los invitados al mundo del Upside Down, el cumpleaños de Magnolia Vicuña se convirtió en uno de los eventos familiares más destacados del fin de semana. Entre inflables gigantes, personajes fantásticos y mensajes cargados de amor, la hija de la China Suárez celebró sus 8 años rodeada de afecto y bajo la atenta mirada de las redes sociales.

