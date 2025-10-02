El esperanzador parte médico de Daniela Celis sobre Thiago Medina tras una nueva operación

Thiago Medina presentó una leve mejoría en los últimos días, que provocó emoción y esperanza en sus seguidores de redes sociales. El ex Gran Hermano sigue internado en Moreno, tras su accidente el 12 de septiembre. En las últimas horas, le realizaron una toilette de la herida quirúrgica y, como en las semanas anteriores, Daniela Celis fue la encargada de dar las nuevas novedades, revelando un esperanzador parte médico sobre el padre de sus hijas.

Daniela Celis, Thiago Medina y sus hijas

¿Qué dice el parte médico de Daniela Celis sobre Thiago Medina tras una nueva operación?

Daniela Celis es de las cercanas a Thiago Medina que más da a conocer los partes médicos del joven. El ex Gran Hermano sufrió un grave accidente en moto, que lo llevó a quedar internado durante casi un mes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí atravesó dos operaciones, debido a las lesiones que tuvo tras el impacto, y, en los últimos días, se despertó, mostrando una mejoría en su salud.

Los carteles a Thiago Medina

Las redes sociales no tardaron en mostrar su emoción, junto a la familia de Thiago ante este suceso, y siguieron pidiendo por actualizaciones para ver cómo avanzaba el joven. En las últimas horas, y Daniela explicó que debió atravesar un nuevo procedimiento médico: un toilette de la herida de la cirugía de tórax, para limpiar en profundidad las heridas quirúrgicas o traumáticas, y prevenir infecciones. Finalmente, la intervención terminó y su expareja reveló un esperanzador parte médico.

"¡Hoy se pudo realizar la toilette quirúrgica sin complicaciones! Ya se encuentra en UTI para continuar su recuperación. No requiere asistencia ni cánula de oxígeno", explicó la ex Gran Hermano en sus redes sociales. De esta manera, mostró el acompañamiento de las personas con carteles en su honor y deseándole salud. Finalmente, cerró: "Grandes pasos para Thiago estos días. Seguimos rezando por él. ¡Queremos agradecer al equipo de cirugía del hospital de moreno por tercera vez! Y a todos los que nos acompañan en este camino".

Esperanzador parte médico de Thiago Medina

Thiago Medina generó felicidad entre los usuarios de las redes sociales, tras mostrar una mejoría en su estado de salud. Mientras la fiscalía continúa con la investigación de la causa de las lesiones, la familia y sus seres queridos lo acompañan en su recuperación en el hospital de Moreno. Daniela Celis no duda en mostrar su felicidad y agradecimiento por las oraciones que el padre de sus hijas recibe, mientras ella cuida de Laia y Aime y lo acompaña en todo momento.

A.E