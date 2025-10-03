La fuerte revelación de Camila Deniz sobre lo que siente Thiago Medina por Daniela Celis

Camila Deniz, hermana de Thiago Medina, se refirió los sentimientos que tiene el joven por Daniela Celis, su expareja y quien estuvo a su lado acompañándolo en este difícil momento, y sorprendió a todos. Sin querer entrometerse en su relación, la exparticipante de Cuestión de Peso reflexionó sobre lo que significó este grave accidente para ambos.

Camila Deniz habló sobre el futuro amoroso entre Thiago Medina y Daniela Celis

Afortunadamente, Thiago Medina se recupera del grave accidente que sufrió cuando volvía en moto a su casa. Por esta razón, su hermana Camila Deniz accedió a dar una entrevista a Puro Show (eltrece) junto a su hermano menor para contar sus sensaciones y lo mal que la pasó cuando la salud del joven de 22 años no mejoraba.

"Me volvió el alma al cuerpo cuando lo vi despierto. En un momento sentí que él no la contaba y hoy verlo así me emociona", expresó Camila a punto de largarse a llorar. Tras este emotivo momento, los conductores del ciclo le preguntaron por la actitud de Daniela, quien frenó su agenda laboral para estar pendiente de él. A lo que ella aprovechó para aclarar que no estuvieron distanciadas como se dijo hace algunas semanas: "Con Dani nunca tuvimos ningún problema, jamás nos llevamos mal".

Camila junto a su hermano Thiago Medina.

Y explicó que esto que sucedió sirvió para Daniela Celis pueda estar más en contacto con la familia del padre de sus hijas, Laia y Aimé. "Creo que con todo esto que pasó ella nos pudo conocer más como familia, en este momento, con dificultades. Somos esto”, manifestó.

Por otro lado, Camila Deniz se refirió a la separación de los jóvenes, quienes previo al accidente habían protagonizado una polémica pelea con acusaciones de engaño por parte de Daniela a Thiago. “Yo sé que ellos estaban distanciados, sí, pero nunca nos metimos en eso", aclaró la exparticipante de Cuestión de Peso.

Asimismo, agregó que si él "quiere volver cuando se recupere, así será" porque sabe lo que su hermano siente por ella. "Yo sé que él la ama, porque estoy viviendo todo esto con él”, aseguró Camila Deniz y cerró diciendo que esto que ocurrió sirvió como "un aprendizaje para ambos".

Pese a los avances que presentó su salud, Thiago Medina permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, con un seguimiento médico y visitas de sus familiares. En las últimas horas, Daniela Celis informó que se le pudo realizar una toilette quirúrgica sin complicaciones para poder limpiar en profundidad las heridas de su operación y que se encuentra "mejor de ánimo".

De esta manera, la fuerte revelación de Camila Deniz sobre lo que siente Thiago Medina por Daniela Celis causó sorpresa y anticipó una posible reconciliación entre la expareja. "Yo sé que él la ama", contó en una nota para Puro Show.