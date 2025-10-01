Qué es la Toilette de la herida quirúrgica: la nueva intervención a Thiago Medina por la que Daniela Celis pidió otra cadena de oración

Thiago Medina continúa dando señales de mejoría en su recuperación luego del grave accidente que lo mantiene internado desde hace casi tres semanas. Daniela Celis compartió en sus redes sociales un parte esperanzador sobre su evolución: “Thiago sigue evolucionando favorablemente, está despierto, se alimenta y recibe oxígeno por una cánula nasal”, escribió.

Sin embargo, también informó que el joven deberá atravesar un nuevo procedimiento médico: un toilette de la herida de la cirugía de tórax. Esta práctica, explicó, es fundamental en el proceso de curación. “Es muy importante que sigamos con la cadena de oración para mañana”, pidió Daniela a sus seguidores, apelando nuevamente al acompañamiento espiritual.

Daniela Celis sobre Thiago Medina

Toilette de la herida quirúrgica: la nueva intervención a Thiago Medina

El toilette es una técnica utilizada por los equipos médicos para limpiar en profundidad las heridas quirúrgicas o traumáticas, eliminando restos de tejido dañado, suciedad o bacterias. De esta manera, se busca prevenir infecciones y favorecer una cicatrización más rápida y segura. En el caso de Thiago, la intervención resulta clave para consolidar la evolución favorable que hasta ahora viene mostrando.

En paralelo a los informes médicos, su familia comparte con emoción los pequeños gestos que reflejan la recuperación. Camila Deniz, hermana del ex Gran Hermano, contó que Thiago abrió los ojos, dejó el respirador y hasta pronunció sus primeras palabras: “De a poquito abrió los ojos, está sin el respirador y habla. Lo primero que me dijo fue: ‘Gorda, ¿me das un beso?’”. Además, reveló que sus pensamientos estuvieron de inmediato puestos en sus hijas: “Preguntó por las bebés, por sus hijas, y después quiso saber quién lo estaba acompañando afuera”.

La habitación donde permanece internado está adornada con dibujos que sus nenas le regalaron, los cuales se transformaron en una fuente de energía para él. A eso se suma la enorme muestra de cariño de los fanáticos, que acercaron carteles de aliento al hospital. Daniela compartió imágenes de esas demostraciones en sus historias y agradeció el apoyo: “Gracias por cada cartel y amor que le dan a Thiago”.

Con la atención médica especializada, el acompañamiento de su familia y la fe de quienes lo rodean, Thiago Medina atraviesa un proceso largo, pero que día a día muestra nuevas señales de recuperación.

F.A