Daniela Celis fue a la peregrinación a Luján para pedir por la salud de Thiago Medina: "Por vos, por nuestras hijas"

Desde que Thiago Medina tuvo el trágico accidente de tránsito que lo mantuvo en coma farmacológico y en estado crítico durante varios días, Daniela Celis se sumó en un manto de fe que la llevó a conectar con la espiritualidad como así también pedir la colaboración de sus fanáticos creando todos juntos una cadena de oración para salvarle la vida al padre de sus gemelas Laia y Aimé.

Con el correr del tiempo, el joven de 22 años mostró significativos avances médicos que llevaron a que la influencer reconozca públicamente que su entrega a la fe y sus oraciones no quedaron sin ser escuchadas. Es así que este sábado 4 de octubre, la creadora de contenidos se sumó a la peregrinación a Luján llevada a cabo por millones de argentinos.

Daniela Celis en la Peregrinación de Luján | Instagram

Daniela Celis mostró el paso a paso de su peregrinación

Bajo el lema “Madre, danos amor para caminar con esperanza”, este sábado se llevó a cabo la 51° edición de la tradicional caminata a Luján. Miles de peregrinos salieron desde el Santuario de San Cayetano de Liniers hasta la Basílica de Luján, un trayecto que está trazado en 63 kilómetros de distancia. Este recorrido significa un esfuerzo extremo para los fieles que caminan bajo las diversas situaciones climáticas para cumplir con sus promesas. En este sentido, Daniela Celis realizó este camino llena de esperanza y agradecimiento por ver la evolución médica de Thiago Medina.

Las imágenes quedaron registradas en sus historias de 24 horas donde mostró en detalle los pormenores de su peregrinación. Con una amplia sonrisa y gorra con visera para protegerse de la abrumadora tarde de calor de esta jornada, la exparticipante de Gran Hermano mostró los momentos más emotivos. Uno de ellos fue cuando llegó al imponente templo cristiano: “Por vos, por nuestras niñas, por mi familia, por ustedes”, escribió junto a un video en el que registraba su arribo a la Basílica. Una vez adentro, volvió a encender la cámara de su teléfono celular para enseñar desde adentro la multitudinaria cantidad de personas que se congregaron para agradecerle y pedirle a la Virgen. “Y sí, la fe mueve montañas. Gracias”, exclamó en un emotivo texto que adjunto al material audiovisual.

Además, en su cuenta personal de la famosa red social de la camarita capturó cada detalle de su paso por la ruta: el resultado de un dibujo del Papa Francisco que realizó un artista callejero, como así también el apoyo y la compañía que recibió por parte de la quienes la acompañaron. Finalmente, para coronar la noche, no faltó la tradicional postal de la Catedral vista desde afuera iluminada con la luz cálida de los focos nocturnos, muestra de las horas que le llevó realizar el recorrido.

De esta manera, Daniela Celis dejó demostrado que, así como realiza peticiones a la Virgen y a Dios, también cumple con su promesa de caminar a Luján por la salud de Thiago Medina, que sigue mostrando avances significativos que lo hace fantasear con una pronta alta médica. La madre de las gemelas no pudo evitar mostrase llena de emoción ante semejante acto de fe. "Cumpliendo promesas", cerró.

NB