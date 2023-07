Las redes destrozaron los outfits de Julieta Poggio y Daniela Celis: "Fueron vestidas de ketchup y mostaza"

Julieta Poggio y Daniela Celis se conocieron en la casa más famosa del país, y tras su exitoso paso por Gran Hermano, ambas mantuvieron una íntima relación de amistad. Ahora, las exhermanitas fueron invitadas a un importante evento donde sorprendieron con sus looks.

Si bien se notó que ambas exparticipantes del reality más visto de Argentina pensaron mucho sus outfits, en el ciclo "La jaula de la moda" leyeron una divertida crítica que recibieron que hizo estallar de la risa tanto a Horacio Cabak como a sus panelistas.

Los looks de Daniela y Julieta.

En el tweet que leyó al aire Mariano Caprarola, un usuario escribió: "Julieta y Daniela fueron vestidas de ketchup y mostaza". Ante la fuerte comparación que recibieron Julieta y Daniela, Floppy Tesouro reconoció entre risas: "¡Es verdad! ¡Está muy bueno!".

Continuando con el tema, Cabak agregó: "Es la famosa frase de 'hoy te convertís en meme'. Yo al pancho le ponía ketchup, mostaza y mayonesa". Por último, Tesouro celebró el chiste que recibieron Julieta Poggio y Daniela Celis: "¡Qué ocurrencia!".

¿Cómo se enteró Lucca Bardelli de su ruptura con Julieta Poggio?

En un móvil, un notero le consultó a la exhermanita por un polémico comentario que había realizado su ex pareja: "Él dijo que la situación fue extraña… que se habían tomado un tiempo y que se enteró por un streaming que vos hiciste de que estaban separados. ¿Qué opinas al respecto?’’.

Al escuchar la pregunta, Julieta Poggio respondió sincera: "Bueno, a mí me cuesta mucho mentir, Entonces, cuando me hacían una nota y me decían 'Juli, ¿seguís de novia?', yo no podía mentir, se me nota en la cara. Entonces lo tuve que decir ahí, en el streaming, para que ya sea público y decidí hacerlo ahí porque estaba con mis compañeros, que son de mi confianza y sabía que ellos no me iban a juzgar en nada’’.

J.C.C