Daniela Christiansson celebró los 6 meses de vida de su hijo, Lando, con fotos inéditas mostrando su rostro

Este 2026 llegó con grandes cambios para Daniela Christiansson. Tras el regreso de Maxi López a la Argentina, la modelo sueca decidió dejar su tierra natal y mudarse junto a sus hijos, Elle y Lando, para acompañar a su pareja en esta nueva etapa. Ya instalada en su lujosa mansión de Nordelta, comenzó a consolidar su actividad como influencer en redes sociales, mientras afianza su vida de este lado del continente. En ese contexto, y a seis meses de haberse convertido en mamá por segunda vez, celebró el primer medio año de vida de su bebé con una tierna publicación en la que destacó su carita llenando de ternura a sus seguidores.

Daniela Christiansson le rindió homenaje a Lando, a seis meses de su nacimiento

Lando, el segundo hijo de Daniela Christiansson y Maxi López, cumplió seis meses de vida. El pequeño nació el 31 de diciembre de 2025 en Suiza, país natal de la empresaria. Su llegada al mundo, mediante una cesárea, marcó un momento muy especial para toda la familia, que desde entonces comparte cada etapa de su crecimiento con gran emoción y compartiendo su alegría en redes.

En este marco, su mamá, para celebrar el medio año de vida del bebito, compartió en su cuenta personal de Instagram un emotivo álbum con las postales más tiernas del pequeño junto a su familia. Entre las imágenes se lo puede ver con sus hermanos Valentino, Constantino, Benedicto y Elle, además de posar con su papá y con varias personas muy cercanas que forman parte de su entorno y acompañan de cerca su crecimiento. Como detalle especial, Daniela dedicó una fotografía a cada uno de ellos, reflejando el importante lugar que ocupan en la vida del pequeño.

En una de las primeras imágenes se puede ver a la fashionista sosteniendo a Lando entre sus brazos. Ambos miran a cámara, mientras ella luce una enorme sonrisa y una mirada cargada de emoción. "Felices 6 meses, bebé Lando", escribió junto a la postal, deslizando el orgullo y la felicidad que siente al verlo crecer sano, feliz y rodeado del amor de toda su familia.

Lando junto a Maxi López | Instagram

A lo largo del carrusel también compartió varias instantáneas que retratan algunos de los momentos más tiernos de esta primera etapa de vida del niño. Desde divertidos juegos sobre la cama y relajadas tardes de pileta hasta adorables primerísimos primeros planos que resaltan cada uno de sus rasgos. Con unos impactantes ojos celestes, heredados de ambos padres, y sus inconfundibles cachetitos sonrojados, Lando conquistó a todos los seguidores de su mamá, quienes no tardaron en llenarlo de elogios y mensajes de cariño.

Lando, el hijo de Daniela Christianson y Maxi López | Instagram

Lando, el hijo de Daniela Christiansson y Maxi López, junto a sus hermanos

Más allá de las tiernas fotos de Lando solo o junto a sus papás, las imágenes que más llamaron la atención fueron las que protagonizó con sus hermanos. Valentino, Constantino y Benedicto -los hijos adolescentes de Maxi López- posaron por separado con el bebé en brazos, regalando postales cargadas de ternura que reflejan el fuerte vínculo que ya construyeron con el más pequeño de la familia. Tampoco faltó Elle -la única hija mujer del jugador y de Daniela Christoansson-, de tres años, quien apareció sosteniendo con mucho cuidado a su hermanito mientras él descansaba en la cuna, en una de las escenas más dulces de book.

Lando, el hijo de Daniela Christianson y Maxi López junto a sus hermanos | Instagram

El recorrido continuó con diversas tomas junto a otros integrantes del círculo íntimo de la familia, personas que acompañan de cerca el crecimiento del nene y no dudan en llenarlo de mimos y cariño. En cada una de las postales quedó en evidencia el amor que lo rodea, pero también la simpatía del bebé, que se mostró sonriente en gran parte de las fotos, conquistando con su ternura y buen sentido del humor.

Elle y Lando López | Instagram

Así, con un emotivo carrusel de imágenes en sus redes, Daniela Christiansson celebró los primeros seis meses de vida de Lando. A través de cada postal, la modelo no solo dejó al descubierto lo mucho que creció el pequeño en este tiempo, sino también el amor y el cariño que lo rodea desde su llegada, en una fecha tan especial para toda la familia.