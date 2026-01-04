Daniela Christiansson confirmó que no tiene relación con Wanda Nara por pedido de Maxi López

Este domingo, en una nueva edición de Por el Mundo, Marley visitó a Maxi López y Daniela Christiansson en su casa de Suiza. Como no podía ser de otra manera, la entrevista, que estuvo centrada en su historia de amor y sus planes como pareja, también tuvo un segmento dedicado a Wanda Nara y fue allí que la modelo reveló cómo es su relación con la conductora, después de todo lo que se especuló al respecto.

La relación de Daniela Christiansson y Wanda Nara

Tras conversar sobre su historia de amor con Maxi López y la posibilidad de que en un futuro viniesen a vivir a Argentina, entre otros temas, Marley no dudó en preguntarle a Daniel Christianson por su relación con Wanda Nara. “¿Vos todo bien con Wanda? ¿Se hablan? ¿Se conocen?”, indagó el conductor.

Maxi López y Daniela Christiansson.

Sorpresivamente, la modelo respondió de manera negativa y aseguró que “no la conoce” y que no tiene relación con ella. De inmediato, junto a Maxi López, aclararon que se habían visto “en las fiestas familiares”, pero que no habían hablado demasiado. “Vos siempre querías una distancia” dijo luego, apuntando al padre de sus hijos.

Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

La explicación de Maxi López

Con humor, el ex futbolista tomó la escena e intentó bajarle un tono a las declaraciones, quizás a sabiendas de la polémica que podía causar. “Con Wanda siempre es recomendable mantener una cierta distancia (…) sino, viste, la tenemos acá. Está bueno la cercanía con los chicos, pero después un poquito de distancia.”, dijo entre risas.

Tras esas declaraciones, López retomó un poco el tono serio y aclaró que se había hablado “lo justo y necesario” cuando se cruzaron. Algo a lo que Daniela Christiansson añadió que habían estado bien y que su relación era cordial.

De esta forma, en una entrevista con Marley, Daniela Christiansson aclaró que no tiene relación con Wanda Nara por un pedido de Maxi López. Si bien intentaron quitarles peso a sus palabras, la modelo fue clara sobre los motivos por los que “no conoce” a la conductora de MasterChef Celebrity.