Daniela Christiansson tiene nuevo trabajo en la Argentina: a qué se dedicará

Maxi López decidió dar un paso diferente junto a su familia, y apostó todo a una nueva etapa en su vida en la Argentina. Daniela Christiansson y sus dos hijos, Elle y Lando, viajaron a Buenos Aires para conocer la nueva casa del exfutbolista y comenzar a preparar el espacio para su pronta llegada definitiva. Sin embargo, la modelo tiene muchos trabajos en Suiza, y comenzó la búsqueda para no detenerse en su nueva vida en el país natal de su esposo. Fue así que, en las últimas horas, anunciaron que había logrado cerrar contrato con una importante agencia, y que su carrera seguirá en ascenso.

Daniela Christiansson, Maxi López y sus hijos en la Argentina

El nuevo trabajo de Daniela Christiansson en la Argentina

Daniela Christiansson y Maxi López decidieron hacer un cambio en su vida, dadas las nuevas oportunidades laborales del exfutbolista. Es por eso que tomaron a sus hijos, Elle y Lando, y se la jugaron a su nueva etapa en la Argentina. En la tranquilidad de una mansión, cerca de donde viven los hijos varones de López, pasaron los primeros días y demostraron que los cuatro se sentían a gusto con este nuevo cambio. La modelo apostó todo a cambiar el rumbo de su carrera laboral y la crianza de los pequeños, y comenzó a cerrar su propio camino en el país.

Durante sus días en Suiza, creó una fuerte carrera como modelo de alta costura, creadora de contenido e influencer con una impronta basada en el bienestar, la maternidad, la sustentabilidad y moda ecológica. En esa misma línea, es fundadora de Econess y embajadora de FaceLab by Rivoli. Sin embargo, para la Argentina, decidió no detener el curso de su trabajo, y buscó una nueva representante que le abriera las puertas en su nuevo país de residencia. Es así como Multitalent Agency anunció que Daniela Christiansson se incorporó a una de las agencias más reconocidas del mundo del espectáculo y el modelaje en la Argentina. Junto a ella se encuentras figuras como Valentina Cervantes, Marcos Ginocchio y China Suárez, entre otros talentos. La noticia llevó felicidad a sus seguidores, y confirmó la intención de la modelo por esta nueva apuesta.

El nuevo trabajo de Daniela Christiansson en la Argentina

Últimos preparativos: Daniela Christiansson arregla la mudanza para comenzar una nueva etapa en Buenos Aires

Daniela Christiansson llegó a la Argentina para celebrar su cumpleaños rodeada de sus seres queridos, y conoció la que será su nueva casa en Buenos Aires. En medio del crecimiento laboral que vive Maxi López, la familia apuntó a una nueva etapa en sus vidas en el país natal del futbolista, lo que llevó a que la modelo comenzara con los últimos preparativos.

Tras haber disfrutado de una escapada en la Argentina, y confirmar su estadía, Daniela tomó a Elle y Lando, y regresó a Suiza para cerrar los últimos detalles. A sus seguidores de Instagram, les explicó que aprovechó a que Maxi López había ido a cubrir el mundial con su streaming para terminar de organizar los últimos detalles de la mudanza, cuidar al perro de la familia y tener la última despedida con sus seres queridos en Suiza.

Los días de Daniela Christiansson en la Argentina

Daniela Christiansson no duda en mostrarse emocionada por esta nueva etapa en la Argentina, y comenzar a cerrar los últimos detalles para disfrutar de su vida en el país. Es por eso que la noticia de su nueva representación le abrió las puertas a que siguiera siendo una de las modelos de alta costura más queridas, pero que comenzara a aparecer en eventos diferentes a los usuales. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en dejar sus comentarios en el anuncio, y hacer crecer las expectativas sobre su llegada definitiva.

A.E