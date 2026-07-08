Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, se adelantó al partido Argentina-Suiza: qué dijo

Daniela Christiansson, junto a Maxi López, vive un presente en el que el fútbol y la vida familiar se combinan con naturalidad. La modelo, que desde hace años mantiene residencia en Suiza y, actualmente, alterna temporadas en Argentina, acompaña el crecimiento de sus hijos en Europa mientras sigue el Mundial 2026, en el que ambas selecciones se enfrentarán por un lugar en las semifinales. En medio de su rutina diaria, adelantó cómo vive estos momentos que generan gran expectativa, sobre todo por su conexión con dos países.

Daniela Christiansson reveló cómo vivirá el próximo partido de Argentina-Suiza

En las últimas horas, Daniela Christiansson, esposa de Maxi López, compartió en sus redes sociales un video en el que relató cómo vivió el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto y adelantó su expectativa por el cruce del próximo sábado entre la selección y Suiza. La modelo, que divide su tiempo entre Europa y Buenos Aires, se mostró emocionada por los resultados y por la posibilidad de que ambas selecciones se enfrenten en un duelo que promete ser vibrante.

Maxi López y Daniela Christiansson

“Se viene Argentina-Suiza. No lo puedo creer. No, pero qué partidos ayer, qué emociones. Estoy tan orgullosa de que Suiza pasara Estoy tan contenta, tan emocionada del partido Suiza-Argentina. Pero menos mal que no lo voy a mirar, porque es a las tres de la mañana acá”, expresó la modelo sueca en un video en sus redes sociales. Sus palabras, que rápidamente generaron una ola de comentarios, reflejaron la mezcla de sentimientos que la atraviesan al mantener un fuerte vínculo con los dos países.

Por su parte, Daniela Christiansson destacó la intensidad del encuentro entre Argentina y Egipto, que terminó con un final agónico a favor de la selección albiceleste. “Ayer fue tan lindo el partido de Argentina-Egipto, me gustó mucho. Hasta Lando se quedó despierto, porque acá estaba un poco más tarde de la hora de dormir de Landito. Qué emoción”, comento. La grabación mostró que incluso sus hijos se sumaron a la pasión futbolera que se vive en casa. Cabe destacar que Maxi López se encuentra en Estados Unidos haciendo la cobertura del Mundial 2026.

Además, la influencer subrayó la sorpresa y alegría que le generó la clasificación de Suiza, que venció a Colombia por penales. Para ella, el partido del sábado será especial, ya que siente cariño por ambas selecciones: Argentina, por la historia de su pareja Maxi López en el fútbol nacional, y Suiza, por ser el país donde reside desde hace años. “Qué partido va a ser ese, Suiza-Argentina, bueno, vamos a ver”, concluyó con entusiasmo.

Daniela Christiansson contó por qué dejó Argentina para volver a Suiza

Maxi López y Daniela Christiansson habían iniciado una nueva etapa en Argentina, tras instalarse en una casa en Tigre junto a sus hijos. La decisión estuvo motivada por los compromisos laborales del exfutbolista en la televisión y por el deseo de compartir más tiempo en su país natal. Sin embargo, poco después de instalarse, la modelo organizó un viaje de regreso a Suiza con los pequeños Elle y Lando, lo que generó curiosidad entre sus seguidores.

Maxi López y Daniela Christiansson, junto a sus hijos, Lando y Elle

Según explicó la influencer en sus redes sociales, el regreso a Europa estuvo vinculado a cuestiones prácticas y familiares. En sus historias contó que debía ocuparse de su mascota, organizar la documentación necesaria para trasladarla a Argentina y resolver detalles pendientes de la mudanza. Aprovechando que el exdelantero se encontraba en Estados Unidos por la cobertura del Mundial, ella decidió dedicar esas semanas a ordenar todo.

Además, Daniela Christiansson señaló que el viaje le permitió pasar tiempo con sus seres queridos y atender compromisos laborales en Europa. La rutina en Suiza le ofreció la posibilidad de cerrar etapas pendientes y preparar el traslado de manera más organizada. De esta forma, el regreso no representó un cambio de planes, sino una pausa necesaria para cumplir con responsabilidades personales y familiares. Mientras tanto, la pareja se mantuvo unida a la distancia con mensajes de afecto y muestras de apoyo mutuo.

Daniela Christiansson y sus hijos, Lando y Elle

Daniela Christiansson palpitó el cruce entre las selecciones de Argentina y Suiza y dejó en evidencia cómo vive cada etapa vinculada al fútbol desde su presente entre Europa y Buenos Aires. La modelo combina la organización familiar con la expectativa deportiva, mientras Maxi López continúa con sus compromisos profesionales en el Mundial. En este escenario, ambos mantienen una dinámica que refleja la conexión entre la vida cotidiana y los momentos que despiertan entusiasmo y pasión.

VDV