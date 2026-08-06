El look total pink de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson para empezar la escuela

Mientras disfruta de las vacaciones de verano en Europa junto a su familia, Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson, comenzó a prepararse para una nueva etapa escolar. Fue su mamá quien compartió en sus redes sociales una tierna imagen de la pequeña camino a la escuela, un momento que enterneció a sus seguidores.

Maxi López, Daniela Christiansson y su hija Elle

Más allá del especial regreso a clases, lo que llamó la atención fue el look elegido para Elle. Con un estilismo completamente inspirado en los tonos pastel, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson lució un conjunto monocromático que combinó comodidad y estilo, siguiendo una de las tendencias que continúa ganando protagonismo en la moda infantil.

El delicado estilismo de Elle para regresar a clase

Para comenzar la escuela, Elle apostó por un look "total pink". La pequeña hija del exdeportista y la modelo sueca, lució un vestido deportivo en color rosa pastel, que combinó con unas zapatillas Skechers del mismo tono, medias rosas y una mochila lila metalizada que completó el conjunto.

El total pink de Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Como detalle final, Elle lució una trenza en color lila también que sujetaba su cabello rubio recogido. Además, caminó abrazando un muñeco, un accesorio que aportó un toque aún más tierno a las imágenes compartidas por Daniela Christiansson.

Un estilo cómodo que sigue las tendencias

El conjunto elegido para Elle destacó por una combinación armónica de prendas y accesorios en una misma gama de colores. El vestido deportivo, las zapatillas, las medias y la mochila se unieron en una propuesta delicada y funcional, ideal para acompañar una jornada escolar sin perder de vista las tendencias.

Elle, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson

Con este estilismo, la hija de Maxi López y Daniela Christiansson volvió a demostrar su preferencia por los looks en tonos suaves y de inspiración minimalista, una estética que también suele verse en las publicaciones de su mamá. El resultado fue un outfit fresco, cómodo y versátil que convirtió su primer día de clases en un momento tan especial como estiloso.