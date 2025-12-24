Moria Casán anunció la separación de dos hijos de famosos muy reconocidos en plena Navidad: "La dejo antes de que me deje"

La diva de la televisión volvió a estar en el centro de la escena mediática en plena víspera de Navidad, pero esta vez no por un comentario polémico ni por una anécdota personal, sino por una inesperada “separación bomba” que anunció al aire en su ciclo matutino. En medio de las celebraciones navideñas, la conductora reveló que el breve romance entre su nieto y la hija de María Fernanda Callejón había terminado.

En su programa La mañana con Moria (El Trece), la One abordó sin filtros la ruptura entre su nieto, Dante Della Paolera —hijo de la actriz Sofía Gala Castiglione— y Giovanna Diotto Callejón, hija de su panelista María Fernanda Callejón. Según explicó, la relación entre los dos chicos, que se había difundido semanas atrás con naturalidad y simpatía, llegó a su final justo antes de las fiestas navideñas.

Giovanna Diotto Callejón

Casán introdujo el tema cuando conversaba con Callejón sobre los planes familiares para Nochebuena. Fue entonces cuando, con su habitual franqueza, preguntó: “¿Tu nena con quién va a pasar la Navidad? Porque cortaron con Dante”. La pregunta generó sorpresa y risas en el estudio y dio pie para que la conductora contara más detalles sobre la decisión de los jóvenes

Según relató la conductora, la ruptura fue iniciativa de Dante, quien le habría confesado que decidió terminar la relación antes de que Giovanna lo hiciera. “Él me dijo: ‘Antes de que me deje, la dejo’”, contó Moria entre risas cómplices con el público presente.

Dante, el nieto de Moria Casán

María Fernanda Callejón, madre de Giovanna, aportó su perspectiva con ternura y tranquilidad. "Tengo una onda súper especial con mi ex yerno. Hablamos así con cariño, obviamente que los chicos no son novios. Giovanna tiene diez y él tiene 11. Los chicos están experimientando y nosotros contenemos un poco. A Dante lo amo, es tremendo, y él me ama (...) ella me dijo que lo quiere mucho como amigo y juraron ser amigos siempre", contó.

Moria Casán posa sonriente junto a sus nietos, quienes son su gran orgullo y compañía en cada etapa de su vida

Lejos de dramatizar el acontecimiento, Moria Casán y su equipo transformaron el anuncio en un momento de humor y calidez, resaltando las idiosincrasias de las relaciones juveniles y la forma en que las familias acompañan a los chicos en sus primeros vínculos afectivos. En definitiva, la “separación bomba” anunciada por Moria Casán no solo sorprendió por el momento en que se dio, sino también por la actitud colaborativa de los adultos involucrados y la manera respetuosa con que se describió la experiencia de los dos jóvenes.

