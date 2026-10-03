Paulo Dybala y Oriana Sabatini abrieron la puerta de su casa y mostraron su cocina: luces empotradas, asientos de bar y total white

Instalados en la capital italiana por los compromisos profesionales del delantero y de la cantante, Paulo Dybala y Oriana Sabatini comparten su día a día junto a su pequeña hija. En las últimas horas, dejaron ver un rincón muy especial de su hogar en Roma: la cocina, un espacio pensado al detalle que combina diseño minimalista, funcionalidad y una estética impecable.

Paulo Dybala junto a su hija Gia

Paulo Dybala y Oriana Sabatini: El blanco como protagonista absoluto

El concepto total white domina toda la escena del espacio culinario de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Desde las alacenas y bajo mesadas de líneas ultra limpias hasta los electrodomésticos integrados, el color blanco genera una sensación inmediata de amplitud, orden y luminosidad. Las superficies elegidas tienen un acabado laqueado que refleja la luz natural de los amplios ventanales, los cuales están vestidos con cortinas livianas que tamizan el ingreso del sol romano. Lejos de resultar frío, el ambiente transmite una calidez hogareña ideal para la convivencia familiar diaria.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini apuestan por una cocina total white

Paulo Dybala y Orina Sabatini: Funcionalidad y diseño en la isla central

La distribución gira en torno a una práctica isla que funciona como el corazón de la cocina de Paulo Dybala y Oriana Sabatini. Este sector estratégico integra una barra desayunadora equipada con asientos de bar modernos con bases metálicas y tapizados neutros, perfectos para desayunos rápidos o para charlar mientras se prepara la comida. Al lado, la silla de comer de Gia se acopla de manera orgánica al diseño general del espacio. Sobre la mesada se ubica una cafetera de última generación y pequeños accesorios de cocina que demuestran que el lugar se usa y se vive todos los días, manteniendo el equilibrio justo entre estética y practicidad.

La cocina de Paulo Dybala, Oriana Sabatini y Gia

Paulo Dybala y Orina Sabatini: Iluminación técnica y calidez sutil.

Uno de los puntos más destacados del proyecto lumínico es el uso de luces empotradas en el cielorraso. Pequeños spots distribuidos de forma simétrica garantizan una iluminación cenital uniforme durante todo el día y la noche. Este sistema de luces LED resalta la materialidad de los muebles y evita sombras molestas en las zonas de trabajo, logrando un clima moderno, pero sumamente acogedor.

Cada rincón refleja la esencia de Paulo Dybala y Oriana Sabatini: una pareja joven que prioriza el confort y el buen gusto en cada rincón de su hogar en Italia junto a su hija.