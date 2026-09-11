Los romances más famosos de Carolina Peleritti: de David Lebón a Luis Alberto Spinetta

Carolina Peleritti es una de las figuras más polifacéticas y magnéticas de la escena artística argentina. Irrumpió en los medios durante los años noventa como una de las modelos top más deseadas del país, convirtiéndose rápidamente en un ícono de pasarela y el rostro indiscutido de las campañas publicitarias más prestigiosas de la época. Sin embargo, su enorme ambición creativa la llevó a desafiar los estereotipos de la industria del modelaje para consolidar una respetada carrera como actriz de teatro y televisión, y más tarde como una talentosa cantante de folklore.

Su gran versatilidad y fuerte carisma no solo la mantuvieron vigente durante décadas en el complejo mundo del espectáculo, sino que también la convirtieron en el centro de atención de las noticias de romance. Desde sus comienzos en el modelaje, su impactante belleza y magnética personalidad atrajeron las miradas de destacadas figuras públicas, dando inicio a una serie de grandes amores con leyendas del rock y de la actuación que marcaron a fuego la cultura popular de la región.

Carolina Peleritti

Los amores de Carolina Peleritti: David Lebón

La irrupción de Carolina Peleritti en los medios de comunicación ocurrió a fines de la década de los ochenta, precisamente cuando apenas tenía 16 años . Su exótico rostro de rasgos griegos y su impactante estatura capturaron de inmediato la atención de los principales productores de moda. Hacia 1989, al cumplir la mayoría de edad, ya se perfilaba como una de las modelos publicitarias más cotizadas, alcanzando una enorme exposición masiva.

Convertida en una de las figuras más deseadas de la pasarela, su vida dio un vuelco al cruzarse con el ambiente del rock nacional. A principios de 1992, Carolina conoció a David Lebón, exintegrante de la legendaria banda Serú Girán y el que sería uno de los amores más recordados de la artista. El flechazo entre la joven modelo de 20 años y el consagrado músico, que le llevaba casi dos décadas de diferencia, dio inicio a un apasionado romance que se volvió sumamente atractivo para las revistas de la época.

La relación estuvo marcada por una intensa complicidad y demostraciones públicas de afecto que alimentaron las páginas de la farándula argentina. El noviazgo fue tan profundo que el propio Lebón decidió tatuarse el rostro de Carolina en su brazo. La convivencia de la pareja se extendió durante casi dos años, compartiendo momentos de gran efervescencia artística. Sin embargo, hacia finales de 1993, el desgaste y las diferentes etapas vitales que atravesaban los llevaron a una separación definitiva, tras la cual el músico decidió tapar aquel famoso tatuaje con un nuevo diseño.

Carolina Peleritti, David Lebón

Los amores de Carolina Peleritti: Gerardo Romano

Tras finalizar su mediático romance con el músico de rock, Carolina Peleritti continuó su camino ascendente en la industria del espectáculo, decidida a expandir sus horizontes artísticos más allá de las pasarelas . Su incesante búsqueda creativa la llevó a formarse rigurosamente en las academias de actuación de Norman Briski y Julio Chávez durante los primeros años de la década de los noventa. Toda esta preparación rindió frutos definitivos en 1994 cuando consiguió ingresar por la puerta grande al mundo televisivo, obteniendo la oportunidad de desplegar sus dotes interpretativas en la recordada miniserie policial titulada La marca del deseo.

Fue precisamente en este set de filmación donde el destino la cruzó con Gerardo Romano, quien ya gozaba del estatus de ser un consagrado galán de la televisión gracias a su recordado éxito en unitarios previos. La innegable atracción entre la joven debutante y el experimentado artista no tardó en traspasar la pantalla. La pareja blanqueó públicamente su apasionado noviazgo ante la atenta mirada de la prensa, y la relación se extendió a lo largo de dos años hasta concluir de mutuo acuerdo en 1996.

Tres décadas después de aquella historia, el actor repasó emocionado los detalles íntimos de su noviazgo en +CARAS, conducido por Héctor Maugeri. En una íntima y sincera charla de living, Romano rememoró con profunda nostalgia el espíritu dinámico de la pareja, destacando con asombro que "en solo dos años hicimos 42 viajes" . Asimismo, el prestigioso intérprete abrió su corazón para elogiar las virtudes de su expareja y confesar que lo que verdaderamente lo cautivó por completo de ella en los noventa "no fue solo la belleza física" , sino que Carolina "tenía una manera de vivir la vida distinta" . Para concluir, el maduro actor subrayó con satisfacción el excelente presente que los une en la actualidad y manifestó con total soltura ante las cámaras: "Somos muy amigos" .

Carolina Peleritti, Gerardo Romano

Los amores de Carolina Peleritti: Luis Alberto Spinetta

Luego de su intensa etapa televisiva, la carrera de Carolina Peleritti experimentó una profunda transformación interna. Impulsada por su faceta actoral, protagonizó en 1995 la recordada serie de televisión Cybersix y, un año más tarde, expandió su horizonte artístico al protagonizar el icónico y recordado videoclip de la canción Cheques, perteneciente a la banda Spinetta y los Socios del Desierto . Esta transición profesional coincidió con el nacimiento de su vínculo sentimental con el máximo exponente del rock.

La joven artista, que en ese momento tenía 24 años, cruzó miradas por primera vez con Luis Alberto Spinetta a través de un sutil y significativo intercambio de gestos de agradecimiento en público, lo que poco tiempo después decantó en un profundo e intenso enamoramiento mutuo. Esta relación se convirtió rápidamente en su romance más conocido debido al inmenso impacto cultural de ambas figuras y al cruce único entre la modelo número uno del país y el poeta más respetado de la música nacional. A pesar de los 20 años de diferencia de edad, conformaron una pareja sumamente magnética y estable que se extendió a lo largo de cuatro años, aproximadamente entre 1995 y 1999.

La historia de amor llegó a su fin a mediados de 1999 en términos cordiales, dejando una huella indeleble en ambos. Para ella significó un rotundo antes y después que reconfiguró su identidad artística hacia el canto, mientras que para el Flaco la ruptura disparó una dolorosa catarsis creativa que quedó plasmada en la melancolía de su celebrado disco Los ojos.

Carolina Peleritti, Luis Alberto Spinetta

Tras este último gran idilio, la carrera de Carolina Peleritti dio un vuelco definitivo hacia su verdadera pasión: la música popular . Decidida a alejarse del foco de las revistas, se recluyó en un perfil sumamente bajo para estudiar canto, logrando debutar profesionalmente en 2009 y consolidándose como una respetada cantante de folklore con el lanzamiento de su disco Aleteo en 2021. Desde entonces, la artista resguardo su intimidad, eligiendo no mostrar ningún otro romance público ni mediático, y demostrando que su prioridad absoluta sigue siendo su respetado y ascendente camino musical sobre los escenarios nacionales.

A.E