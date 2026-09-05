Cris Morena recordó a Romina Yan el día que hubiera cumplido 52 años: “Estás y siempre estarás en mí”

Este sábado 5 de septiembre es una fecha especialmente significativa para Cris Morena. Su hija, Romina Yan, hubiera cumplido 52 años y, como ocurre cada año, la productora decidió recordarla a través de sus redes sociales con un emotivo homenaje.

El conmovedor mensaje de Cris Morena para Romina Yan

Cris Morena compartió una serie de fotos que recorren distintos momentos de la vida de Romina Yan, tanto de su faceta profesional como de su vida personal. Junto a las imágenes, escribió un sentido mensaje en el que dejó en claro que el vínculo con su hija continúa presente a pesar del paso de los años.

Cris Morena recordó a Romina Yan en el día de su cumpleaños.

“Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”, comenzó Cris Morena en la publicación que dedicó a su hija. Luego, la productora hizo referencia a la manera en la que Romina continúa formando parte de su vida y de la de toda su familia. “Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo…”, escribió.

Los posteos de Cris Morena para recordar a su hija Romina Yan

Las palabras de Cris Morena reflejaron una vez más la profunda conexión que mantiene con su hija. A través de las fotografías que eligió para acompañar el mensaje, también recorrió diferentes etapas de la vida de Romina, una de las figuras más recordadas de la televisión argentina. Finalmente, la productora cerró el homenaje con una declaración de amor hacia su hija: “Feliz cumpleaños hijita bella. Estás y siempre estarás en mí…”.

Cris Morena mostró las fotos más dulces de Romina Yan y sus tres hijos, Valentín, Franco y Azul.

Las fotos que Cris Morena eligió para recordar a su hija

El álbum que compartió la productora reunió imágenes de Romina Yan en distintos momentos de su vida, algunas vinculadas a su carrera artística y otras más personales. Las fotos permitieron reconstruir parte del recorrido de la actriz y mostraron diferentes facetas de la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

Las fotos de Romina Yan con sus compañeros de ficción, Damián de Santo y Diego Topa.

Entre las últimas imágenes del álbum aparecen recuerdos en los que Romina se muestra feliz y sonriente, una manera de mantener presente su recuerdo desde el amor y los momentos compartidos. “Feliz cumple Ro, chiquita mía”, escribió Cris Morena al finalizar su publicación.

Romina Yan cumpliría 52 años.

El homenaje de la productora se sumó al que también realizó Valentín Yan, hijo de Romina, quien este sábado compartió una fotografía inédita junto a su mamá. En la imagen, ambos aparecen juntos y de espaldas, mientras miran hacia la cámara. El joven acompañó la postal con un corazón blanco y el símbolo del infinito. Además, Franco Yan, hermano del piloto, reaccionó al posteo con tres corazones rojos, un gesto que también reflejó cómo la familia mantiene vivo el recuerdo de Romina.

Cris Morena junto a su hija Romina Yan.

A casi 17 años de su muerte, Romina Yan continúa presente en la memoria de sus familiares y de los fanáticos que acompañaron su carrera. En cada aniversario y cumpleaños, sus seres queridos encuentran distintas maneras de recordarla y mantener vigente su legado.