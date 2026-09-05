Murió Cristian Belec, el modelo y actor que trabajó en publicidad, cine y televisión

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la muerte de Cristian Belec, el modelo y actor que trabajó en publicidad, cine y televisión. La entidad, a la que estaba afiliado desde el 2016, anunció a través de sus redes sociales que el artista falleció este viernes 4 de septiembre, a sus 47 años.

“Despedimos al actor y modelo Cristian Belec. Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda”, escribieron en el comunicado oficial. Además, enviaron sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

El posteo de la Asociación Argentina de Actores y Actrices para confirmar la muerte de Cristian Belec.

Murió Cristian Belec, el actor y modelo que trabajó en publicidad, cine y televisión

Cristian Belec, cuyo nombre completo era Carlos Cristian Belec, había nacido el 8 de abril de 1979 y construyó una carrera principalmente vinculada al mundo del modelaje. Durante más de una década participó de producciones fotográficas, editoriales de moda y campañas publicitarias para distintas marcas nacionales e internacionales.

Su recorrido también incluyó trabajos relacionados con la actuación. En 2018 tuvo una participación en 100 días para enamorarse, la exitosa ficción de Telefe protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín y Luciano Castro.

Cristian Belec en el rodaje de "El buen bailarín" de Sindicato Mono.

Además de su paso por la televisión, el artista fue parte de El Show Creativo, el histórico programa de Canal 9 dedicado al mundo de la publicidad y la creatividad. También participó en distintos videoclips musicales, entre ellos “El buen bailarín”, de Sindicato Mono; “Pánico”, de Starpunks, y “Tu luz en mí”, de Corto Plazo. A esto se sumó su trabajo en el cortometraje La visita.

En una entrevista que había brindado en 2016, el modelo y actor habló sobre su manera de entender la profesión y destacó valores como la pasión, la perseverancia, la formación, la autocrítica y la humildad. También había definido el trabajo artístico como una forma de recuperar el juego y el entusiasmo de la infancia, aunque siempre desde la responsabilidad profesional.

Cristian Belec, a la izquierda, en un desfile.

Tras conocerse su fallecimiento, en sus publicaciones de las redes sociales comenzaron a aparecer mensajes de despedida de personas que compartieron trabajos y castings con él. Muchos destacaron su buen humor, su compañerismo y la predisposición que tenía en el ámbito laboral.