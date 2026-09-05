La conmovedora foto que publicó Valentín, el hijo de Romina Yan, por el cumpleaños de su mamá

En una fecha muy especial para la familia de Romina Yan ya que hubiera cumplido 52 años, su hijo Valentín homenajeó a la actriz mediante su red social. El joven, que es piloto de TC, publicó una conmovedora fotografía junto a su madre y le dedicó un sentido mensaje.

Romina Yan cumpliría 52 años: el emotivo recuerdo de su hijo Valentín

Este sábado 5 de septiembre, Romina Yan hubiera cumplido 52 años. A casi 17 años de su muerte, la artista continúa muy presente en la memoria de sus familiares, amigos y de los miles de fanáticos que acompañaron su trayectoria. En las últimas horas, su hijo Valentín decidió recordarla con una emotiva postal que rápidamente conmovió a sus seguidores.

En la imagen que subió a su cuenta de Instagram, se lo puede ver en su habitación posando de espaldas junto a Romina Yan mientras ambos miran hacia la cámara con gesto serio. La escena, sencilla y cargada de complicidad, retrata el tierno vínculo que mantenían y se convirtió en una manera especial de homenajearla en el día en que hubiera celebrado un nuevo cumpleaños.

Valentín junto a su mamá, Romina Yan

Junto a la fotografía, Valentín Yan eligió sumar solamente dos emojis, pero cargados de significado: un corazón blanco y el símbolo del infinito. Su publicación no pasó desapercibida y rápidamente recibió numerosos mensajes de los fanáticos de la actriz, quienes aprovecharon la fecha para recordarla y expresar el cariño que todavía sienten por ella.

Entre las reacciones hubo una que llamó especialmente la atención: la de Franco Yan, el otro hijo de Romina, quien acompañó el posteo de su hermano con tres corazones rojos. Un breve pero significativo gesto que dejó en evidencia que, pese al paso del tiempo, el recuerdo de su mamá continúa más vivo que nunca dentro de la familia.

El sentido posteo de Valentín para su mamá, Romina Yan

El emotivo mensaje de Cris Morena para Romina Yan: "Sos mi guía, mi faro y mi luz"

Como ocurre cada 5 de septiembre, Cris Morena también recordó a su hija Romina Yan en una fecha especialmente sensible para ella. La productora suele homenajear a la protagonista de grandes éxitos infanto juveniles cada año a través de fotografías, recuerdos y mensajes en sus redes sociales, recorriendo distintos momentos de su vida y de su carrera.

La publicación que le dedicó Cris Morena a su hija Romina Yan en el día que hubiera cumplido años

En esta oportunidad, la creadora de Margarita compartió una serie de imágenes que recorrían diferentes etapas de la vida profesional y personal de Romina Yan y las acompañó con unas sentidas palabras. “Estás en mi corazón cada segundo de mi vida. Sos mi guía, mi faro y mi luz”, comenzó su mensaje en Instagram.

La publicación que le dedicó Cris Morena a su hija Romina Yan en el día que hubiera cumplido años

Luego, Cris Morena profundizó sobre el vínculo que mantiene con su hija Romina Yan a pesar de su ausencia física. “Sos la presencia de nuestra ausencia, como dice Azul… Y somos lo que soñamos, como siempre nos decíamos vos y yo…”, escribió junto a una serie de imágenes con sentidos textos.

La publicación que le dedicó Cris Morena a su hija Romina Yan en el día que hubiera cumplido años

Finalmente, Cris Morena cerró el homenaje con una declaración de amor que volvió a conmover a sus millones de seguidores: “Feliz cumpleaños hijita bella. Estás y siempre estarás en mí…”. De esta manera y como cada año, el 5 de septiembre se transforma en una jornada especialmente significativa para la conductora, actriz y madre de Romina Yan.

La publicación que le dedicó Cris Morena a su hija Romina Yan en el día que hubiera cumplido años

A través de fotografías, recuerdos y palabras llenas de amor, Cris Morena y sus hijos mantienen presente la memoria de Romina, una figura que dejó una huella imborrable tanto en su familia como en el público que la acompañó durante su carrera. De hecho, las imágenes que cierra el álbum compartido por su mamá refleja la manera en la que siempre la recuerdan: feliz y sonriente. "Feliz cumple Ro, chiquita mía", concluyó la cazatalentos.

Los recuerdos de Cris Morena junto a su hija Romina Yan

Así, la sentida publicación de Cris Morena se sumó a la conmovedora foto que publicó Valentín, el hijo de Romina Yan, por el cumpleaños de su mamá. La actriz hubiera cumplido 52 años este sábado 5 de septiembre, por lo que sus seres queridos no dudaron en agasajarla mediante significativos posteos en Instagram.