Sofía Jujuy Jiménez mostró la transformación total de su monoambiente

Sofía Jujuy Jiménez compartió la transformación total de su monoambiente y cautivó con el resultado. Mediante un clip en redes sociales, la modelo dejó ver el antes y después de su departamento. Además, reveló el detalle clave que logró cambiar por completo su hogar.

El increíble antes y después del monoambiente de Sofía Jujuy Jiménez

Sofía Jujuy Jiménez contó en sus redes sociales que decidió modificar la distribución de su departamento para conseguir mayor privacidad en el dormitorio, pero sin resignar la sensación de amplitud que caracteriza al espacio. “Este monoambiente es divino pero sentía que necesitaba una división”, comenzó relatando la influencer en el video que compartió en Instagram.

Así, explicó que encontró una solución que le permitió sectorizar los ambientes sin recurrir a una pared tradicional que pudiera hacer que el departamento se sintiera más pequeño. La elección de Sofía Jujuy Jiménez fue colocar una puerta corrediza de tres paños espejados, ubicada entre el sector del dormitorio y el resto de los ambientes. Así, logró crear una división visual y funcional, manteniendo la conexión entre los espacios.

El increíble antes y después del monoambiente de Sofía Jujuy Jiménez

Además, los espejos se convirtieron en uno de los grandes protagonistas de la renovación. Sofía Jujuy Jiménez reveló que quedó encantada con este detalle, ya que no solo aporta un toque distintivo a la decoración, sino que también ayuda a generar una mayor sensación de profundidad y luminosidad.

Con la nueva distribución, el monoambiente ofrece un aire distinto y renovado que deslumbró a los seguidores de la top model. “Me quedó el dormitorio por un lado y el comedor por el otro”, explicó Sofía Jujuy Jiménez, feliz con el resultado final.

En las imágenes se puede apreciar el cambio entre el espacio original y la nueva distribución. Antes, el dormitorio estaba integrado al ambiente principal con una leve división a través de paneles de madera, mientras que después de la renovación quedó separado mediante la estructura de vidrio con hierro negro y los tres paños espejados.

La transformación mantiene una estética despojada y luminosa, con tonos neutros, muebles de líneas simples y materiales naturales que aportan calidez. Además, el espejo funciona como un recurso decorativo que permite delimitar sectores sin generar un corte visual demasiado marcado. “Y de repente un monoambiente, se transformó en un depto con un ambiente más y lleno de espejos como me gusta a mí”, escribió Sofía Jujuy Jiménez en su publicación.

Así es la habitación minimalista y cálida de Sofía Jujuy Jiménez

La habitación de Sofía Jujuy Jiménez también tuvo un pequeño cambio que no pasó desapercibido. Tal como se puede ver, las cortinas blancas traslúcidas quedaron atrás y la conductora optó por colocar otras de gran tamaño en color gris con bordes blancos.

Así es la habitación minimalista y cálida de Sofía Jujuy Jiménez

El cuarto de estética minimalista, cálida y despojada, con una fuerte presencia de materiales naturales, posee un piso de cemento alisado y paredes pintadas de colores neutros. La protagonista absoluta es la cama de líneas simples, vestida completamente de blanco y textiles claros. Este rincón se completa con un mueble de madera que sirve para apoyar el televisor y estantes con cuadros y objetos decorativos.

De esta manera, Sofía Jujuy Jiménez mostró la transformación total de su monoambiente y la alternativa práctica que encontró para ganar privacidad y reorganizar su hogar sin perder metros visuales. Se trata de una puerta corrediza con paños de espejo, que le permitió dividir su dormitorio del comedor y del resto de los espacios.