A los 91 años, Mónica Cahen D´Anvers vivió una noche única de teatro junto a su hija, Sandra Mihanovich

Mónica Cahen D’Anvers, de 91 años, y su hija Sándra Mihanovich vivieron una noche única en el Teatro Nacional Cervantes, donde la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes organizó una función de gala de El mago de Oz. El exitoso musical, que se presenta a sala llena desde junio en el tradicional teatro porteño, reunió a reconocidas figuras del mundo del espectáculo y la cultura, siendo la periodista y la cantante una de las invitadas especiales de la velada.

Mónica Cahen D´Anvers y Sandra Mihanovich juntas en el Teatro Nacional Cervantes

Este lunes, Mónica Cahen D’Anvers y Sandra Mihanovich asistieron a una función de El mago de Oz en el Teatro Nacional Cervantes y fueron parte de una noche especial que reunió a destacadas figuras del espectáculo y la cultura. La mega producción musical, íntegramente realizada por el tradicional teatro porteño, se presenta desde junio con localidades agotadas y, debido al gran éxito de público, sumó nuevas funciones durante septiembre.

En la alfombra roja, la periodista de 91 años posó junto a su hija, la reconocida cantante y el dramaturgo, autor teatral, guionista, ensayista y director Gonzalo Demaría. Los tres se mostraron sonrientes y entusiasmados ante una velada que convocó a grandes referentes del espectáculo nacional, además de importantes empresarios, representantes de la diplomacia, figuras de la aristocracia y personalidades del mundo del arte y la cultura.

Mónica Cahen D´Anvers, Sandra Mihanovich y Gonzalo Demaría | Créditos: Prensa Teatro Nacional Cervantes

Los looks de Mónica Cahen D´Anvers y Sandra Mohanovich para vivir de cerca el musical de El mago de Oz

Mónica Cahen D´Anvers apostó por un estilo bohemio y relajado, con una camisa de lino verde oliva de silueta holgada y un largo collar de cuentas marrones que aportó volumen y movimiento al conjunto. Completó el look con su característico pelo corto hasta los hombros; un estilo que la acompañó durante años.

Del otro lado, Sandra Mihanovich eligió una propuesta más chic y moderna: combinó una chaqueta de cuero negro con una clásica camisa blanca y sumó un pañuelo estampado al cuello como detalle distintivo. Con el cabello castaño suelto y un libro en la mano, completó una imagen descontracturada.

Cabe destacar que, la comunicadora y la compositora comparten una profunda complicidad que se construyó a lo largo de los años y que trasciende el vínculo de madre e hija. La literatura, los viajes, la música y los encuentros en familia forman parte de ese universo común, al que se suma el especial cariño que ambas sienten por San Pedro, un lugar ligado a recuerdos y momentos significativos de su historia. Sandra, en más de una oportunidad, destacó la cercanía con su madre y la describió como una de sus grandes compañeras de vida.

Sandra Mihanovich, Mónica y César | Instagram

De esta manera, Mónica Cahen D’Anvers y Sandra Mihanovich compartieron una noche especial en el Teatro Nacional Cervantes, donde disfrutaron de una propuesta que celebra la magia del teatro y que, una vez más, demuestra el gran vínculo que mantienen con la cultura y el arte argentino.