De El Eternauta al Lollapalooza 2026: Mora Fisz, la artista argentina que inauguró el festival con su pop alternativo

El Lollapalooza Argentina 2026 no es solo un festival de nombres consagrados. Es, ante todo, el termómetro de la cultura joven. Este viernes 13 de marzo, bajo un sol que acompañó a los miles de fanáticos que madrugaron para estrenar sus pulseras, se vivió un momento bisagra para la escena local. A las 13:45, el Samsung Stage se encendió con la presencia de Mora Fisz, la artista que logró lo que pocos: transmutar el éxito masivo de El Eternauta en una propuesta sonora con identidad propia.

Un show con estética "Total Black" y poder escénico

Mora Fisz irrumpió en el escenario con un look asimétrico total-black y detalles de brillos estratégicos en su rostro, una elección estética que dialoga perfectamente con la tendencia del "lujo oscuro" que domina este 2026. Pero más allá de su imagen, lo que impactó fue su seguridad. Inaugurar el escenario principal de un festival de este calibre requiere un temple especial, y Fisz lo tiene.

Acompañada por una banda ajustada, la artista repasó temas que ya son himnos para su nicho de fans, como “Mil preguntas” y “Donde comenzó la tormenta”. Su voz, con matices que van desde la vulnerabilidad hasta la potencia del rock moderno, mantuvo expectante a una marea de gente que, minutos antes, coreaba su nombre al grito de "¡Clara!", en referencia a su icónico personaje en El Eternauta.

¿Qué música canta Mora Fisz? La evolución del Pop Alternativo

Definir el género de Mora Fisz es entrar en un universo híbrido. Su música se posiciona en el Pop Alternativo con tintes de Indie Rock y toques de Neo-Soul. No es el pop procesado de radio, es una propuesta orgánica donde la lírica tiene un peso fundamental.

En canciones como su sencillo “Vuelo a vos” o su aclamado cover de “Paisaje”, se percibe una búsqueda por la melancolía elegante. Sus composiciones suelen explorar las complejidades de los vínculos, la ansiedad de la exposición mediática y la resiliencia. Es una música que "se rema", como ella misma define, alejada de las grandes maquinarias de marketing y enfocada en la producción independiente de alta calidad.

Mora Fisz

El fenómeno "Eternauta" y el salto a la música

Mora no es una aparecida. Su papel como la hija de Juan Salvo (Ricardo Darín) en la megaproducción de Netflix "El Eternauta" le otorgó una visibilidad global que, según confiesa, fue difícil de procesar. Sin embargo, su faceta de cantante creció a fuerza de constancia. “En la música soy yo quien toma las decisiones finales, desde la estética de las portadas hasta el sonido de cada instrumento”, explicó la joven, marcando una clara diferencia con su trabajo actoral.

Su paso por la tira diaria "Buenos Chicos" también fue clave, ya que sus canciones funcionaron como banda sonora de las historias de amor más queridas por el público, logrando que su voz se filtrara en los hogares argentinos mucho antes de pisar el predio de San Isidro.

El show en el Lollapalooza 2026 confirma que Mora Fisz es puro futuro. Olvida la regla de que los actores que cantan son solo un producto de marketing; ella demostró que tiene el groove, la voz y, sobre todo, la honestidad artística para liderar los festivales que vienen. Mientras el festival continúa con figuras como Jero Jones y Tiger Mood, el nombre de Mora queda resonando como la gran apertura de una edición inolvidable.

AM