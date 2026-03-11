El tierno look de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe: mini rodetes y outfit playero adorable

Mientras disfruta de unos días de descanso en la playa, Federico Hoppe enterneció a sus seguidores al compartir un carrusel del tierno look de Amanda, la hija que tuvo con Maca Rinaldi. El histórico productor de Marcelo Tinelli publicó las imágenes en Instagram junto a una frase que resume su emoción como papá: “Me tenés completamente enamorado”.

El look más tierno de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Federico Hoppe

En las fotos, Amanda, la hija de Fede Hoppe y Macarena Rinaldi, apareció caminando sobre la arena con el mar de fondo y palmeras alrededor, en una escena típica de Miami, destino elegido por la pareja para disfrutar de unas vacaciones en familia. Con apenas unos pasos, la nena se mostró explorando el paisaje costero y las imágenes enternecieron las redes.

Fede Hoppe y Maca Rinaldi con Amanda

El look elegido para la jornada playera combina comodidad y frescura. La beba llevó una remera de algodón en tono verde oliva claro, con un delicado estampado de pequeños lunares blancos que suma textura sin recargar el outfit. La prenda, de mangas cortas y corte simple, resulta ideal para las altas temperaturas del sur de Florida.

Para la parte inferior, Amanda lució un short bombachudo color crudo, de tela liviana y cintura elastizada. El diseño, amplio y cómodo, es perfecto para que los más chicos puedan moverse con libertad mientras caminan, juegan o descubren la arena. La paleta de colores neutros, verde suave y beige, creó un conjunto minimalista y muy armonioso.

Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

El detalle que completa el look está en el calzado: zapatillas estilo retro en tono gris topo con suela color caramelo. Este tipo de sneaker infantil, inspirado en los modelos clásicos deportivos, aporta un toque canchero y práctico para caminar sobre superficies irregulares como la arena o los senderos cercanos a la playa.

El peinado de Amanda que se robó todas las miradas

Amanda llevó dos mini rodetes altos, uno a cada lado de la cabeza, que sujetan su pelo rubio con pequeñas gomitas claras. El estilo, muy popular en looks infantiles, no solo resulta adorable sino también funcional para mantener el cabello despejado mientras juega al aire libre.

El peinado de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe

Las imágenes transmiten la calma de un día de playa en familia. Con el cielo despejado, el mar azul de fondo y la arena clara, la pequeña demostró cómo disfrutó cada paso de la aventura. Mientras tanto, Federico Hoppe y Maca Rinaldi compartieron con sus seguidores estos momentos simples pero inolvidables de las primeras vacaciones en las playas de Miami de su hija.