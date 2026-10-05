“Familia, cumple y mucho amor”: Flor Peña compartió las postales de su fin de semana en Córdoba

Flor Peña llegó a Córdoba por compromisos profesionales, aunque el viaje terminó convirtiéndose también en una oportunidad para compartir varios días junto a sus seres queridos. Entre las funciones de teatro y las horas libres, la actriz registró distintas escenas de una estadía en la que hubo tiempo para reuniones alrededor de la mesa, juegos y momentos de descanso.

Una vez terminado el fin de semana, la conductora reunió algunas de aquellas postales y mostró cómo combinó el trabajo con los encuentros familiares. Asados, partidas de cartas, dados, bailes y una celebración formaron parte de los días que pasó en la provincia, donde además recibió una cálida respuesta del público durante sus presentaciones teatrales.

El festejo de Flor Peña por los 18 años de Juan Otero

Flor Peña aprovechó la reunión familiar en Córdoba para continuar celebrando los 18 años de Juan Otero, quien había cumplido la mayoría de edad el pasado 28 de septiembre. Apenas unos días antes, la actriz le había dedicado una publicación en sus redes sociales para acompañarlo en una fecha significativa dentro de su crecimiento.

En los videos del fin de semana, el joven aparece rodeado por integrantes de su familia durante el festejo, acompañado por una torta y las tradicionales velitas. La celebración se integró así a una estadía en la que los encuentros familiares ocuparon buena parte de los momentos que Peña eligió mostrar públicamente.

Para resumir aquellos días, la actriz contó que habían aprovechado prácticamente cada oportunidad para compartir un plan diferente. Además del cumpleaños, hubo asados, partidas de truco y dados, encuentros alrededor del fuego y bailes, una sucesión de actividades que se desarrolló entre las obligaciones teatrales que marcaron su visita a Córdoba.

Flor Peña junto a su familia celebrando el cumpleaños de su hijo Juan (Instagram)

El festejo llegó pocos días después de que Juan alcanzara los 18 años. En aquella oportunidad, Peña había repasado mediante un video distintas etapas de la vida de su hijo y había destacado el vínculo que mantienen a medida que él comienza una nueva etapa. La reunión cordobesa permitió que la fecha volviera a tener un espacio dentro de un encuentro más amplio junto a la familia.

Las publicaciones mostraron además otras escenas alejadas del escenario. En diferentes registros se pudieron ver sobremesas, juegos y momentos de descanso, mientras que la propia Flor eligió definir el fin de semana a partir de esa combinación entre afectos, festejo y actividades compartidas.

El motivo que llevó a Flor Peña a Córdoba

Flor Peña viajó a Córdoba para presentarse con Las Hijas, la obra que protagoniza junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa bajo la dirección de Adrián Suar. El espectáculo tuvo funciones en Ciudad de las Artes el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, fechas que coincidieron con la estadía familiar que posteriormente mostró en sus redes.

Escrita por Ariadna Asturzzi, la obra gira alrededor de tres hermanas que deben reencontrarse ante el avance del Alzheimer de su madre y decidir de qué manera acompañarla. Peña interpreta a María José, una psiquiatra forense, mientras Villamil y Gamboa completan el trío de protagonistas de una historia que combina humor con los conflictos que atraviesan los vínculos familiares.

El paso por Córdoba dejó además una respuesta que la actriz decidió destacar en su publicación. La artista agradeció que el público acompañara las funciones y remarcó tanto los aplausos como las ovaciones de pie que recibieron durante las tres noches. También celebró el presente de Las Hijas y aseguró que están muy felices con el proyecto, al tiempo que adelantó que continuarán con la obra.

El proyecto forma parte de una etapa teatral que la conductora comenzó al incorporarse al elenco. Tras sus funciones en Buenos Aires, la producción inició una gira nacional que llevó la propuesta a distintos puntos del país y que durante este fin de semana tuvo a Córdoba como una de sus paradas.

Flor Peña convirtió el viaje laboral en un encuentro familiar que permitió celebrar los 18 años de Juan Otero.

Entre las funciones y las horas libres, Flor Peña terminó convirtiendo el viaje laboral en un encuentro familiar que también permitió celebrar los 18 años de Juan Otero. El teatro, los asados, los juegos y los momentos compartidos quedaron reunidos en las postales con las que la actriz resumió su paso por Córdoba y agradeció el acompañamiento recibido durante cada presentación.