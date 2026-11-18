Anita Espasandin y Benjamín Vicuña estarían atravesando una crisis de pareja. En medio del rumor instalado en los medios, la influencer volvió a mostrarse activa en su red social y compartió una experiencia que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Anita Espasandin rompió el silencio en redes luego de rumores de crisis con Benjamín Vicuña

Anita Espasandin captó la atención en las redes sociales en medio de las versiones de crisis con Benjamín Vicuña. Aunque ninguno de los dos confirmó una separación y ambos continúan mostrándose juntos en sus respectivas cuentas de Instagram, en las últimas horas trascendió que estarían atravesando un momento de desgaste en la relación. En este contexto, la empresaria tomó una particular decisión que no pasó inadvertida entre sus seguidores.

La encargada de dar a conocer los detalles fue Yanina Latorre, quien en su programa Sálvese Quien Pueda (América TV) reveló que la pareja estaría atravesando una etapa de tensión. Mientras comenzaron a circular distintas versiones sobre el presente sentimental del actor chileno, Anita Espasandin volvió a mostrarse activa en sus historias de Instagram con un llamativo mensaje.

Anita Espasandin y Benjamín Vicuña

Tal como compartió con sus seguidores, Anita Espasandin decidió realizar una consulta con una numeróloga y consultora psicológica para conversar sobre su presente. Si bien no explicó puntualmente qué la llevó a buscar este acompañamiento, su publicación despertó curiosidad entre los usuarios, que rápidamente relacionaron la decisión con el momento que estaría atravesando junto a Benjamín Vicuña.

"Me acomodó los (emoji de pato)", escribió con humor, en referencia al resultado de la consulta. Luego, agregó: "Y es tan lo más que estamos pensando en armar un encuentro de fin de año para hablar un poco del 2027". Mediante este posteo, Anita Espasandin dejó entrever que quedó muy conforme con la experiencia y hasta manifestó sus ganas de repetirla en una reunión grupal antes de finalizar el año. Un gesto que llegó en medio de las especulaciones sobre su vínculo con el actor chileno y que generó nuevas preguntas sobre su presente personal.

La decisión que tomó Anita Espasandin tras la crisis con Benjamín Vicuña

Los detalles de la crisis que atravesarían Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Las versiones sobre un posible impasse entre Anita Espasandin y Benjamín Vicuña fueron reveladas por Yanina Latorre en su programa de espectáculos. Según explicó la conductora, la economista estaría muy feliz con la relación, ya que estar con el artista era un sueño para ella. Sin embargo, el complejo contexto familiar que atraviesa él con su expareja, la China Suárez, comenzaría a repercutir en la pareja.

"Él está muy aferrado a ella, pero ya los vieron peleando varias veces en público", aseguró Yanina Latorre. Luego, contó que Anita Espasandin acompaña y sostiene emocionalmente a Benjamín Vicuña, aunque estaría algo cansada de una situación que podría prolongarse en el tiempo.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin

Otro de los puntos que habría generado diferencias entre ellos estaría relacionado con la exposición pública. Según explicó Yanina Latorre, a Benjamín Vicuña no le gustaría demasiado que Anita Espasandin haya comenzado a desarrollar una faceta de influencer desde que se hizo conocida por su relación con él. A esto se suma el crecimiento de su perfil emprendedor, a partir del centro de estética que puso en marcha.

Sin embargo, las versiones de crisis no fueron confirmadas por sus protagonistas. De hecho, Benjamín Vicuña fue consultado por un cronista de SQP sobre el estado de su noviazgo y eligió una respuesta breve para despejar las dudas: "Estamos bien". Por su parte, Anita Espasandin tomó una decisión en medio de una supuesta crisis con el conductor: acudir a una numeróloga y consultora psicológica para hablar de su vida personal.